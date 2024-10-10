Kıbrıs’ı ve sinema dünyasını Kısa Film Festivali heyecanı sardı: ISFF açılışı 12 Ekim Cumartesi

Murat OBENLER

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş Kültür Dairesi tarafından Rialto Tiyatrosu ile işbirliği içinde organize edilen Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması niteliğindeki Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali, 12 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Rialto Tiyatrosu'ndaki açılış töreni ile 14. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Organizatörler her yıl olduğu gibi bu yıl da Rialto Tiyatrosu'nun açık alanında izleyicilere heyecan verici bir görsel-işitsel gösteri, izleyicileri ve film yapımcılarını 14.ISFFC’nin etkinliklerle dolu festival deneyimine davet eden bir açılış töreni sunuyor.

Açılış töreninin hemen ardından, Kıbrıs'tan ve yurtdışından yeni nesil film yapımcılarının yönettiği filmlerin gösterimleri sinemaseverleri dünyanın dört bir yanındaki insanlık halinin yollarında bir yolculuğa çıkaracak.

Gösterimlerden sonra akşam, saat 22:30'da İroon Meydanı'nda DJ MATOX & MEMO tarafından House, Tech-House ve Minimal House seslerinin çoşkulu bir birleşimi olan müzikle gerçekleşecek olan Açılış Gecesi Partisi ile devam edecek.Kıbrıslı sinemacıların 15 kısa filminin yer aldığı Ulusal Yarışma Programı’nda kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel filmlerden oluşan çok çeşitli yapımlar yer alıyor.

Ulusal Yarışmada Erdim,Diner ve Özverel’in filmleri de yarışacak

Ön Seçici Komite tarafından ulusal yarışma için seçilen 15 film bir hafta boyunca seyirciyle buluşurken 14 Ekim Pazartesi gecesi Pink Moon (yönetmen: Meray Diner), 13 Ekim Pazar gecesi Sofra(yönetmen: Uygar Erdim) ve 17 Ekim Cuma gecesi ise The Saddest Lines( yönetmen: Buğra Özverel) gösterilecek.

Paralel Etkinlikler de göz dolduruyor

Düzenlediği Paralel Etkinlikler bölümü ile festival sinema ile ilgisi olan herkese hem beyaz perdede hem de beyaz perde dışında heyecan verici deneyimler vaat ediyor. Program şöyle:

-Film Terapisi | Cinematherapy … 13/10 Pazar, 17:30 - 19:30, Palio Xydadiko

-Contemporary Mirrors | Çağdaş Aynalar…Pazar 13/10, 22:30, Dusty Monkey

-Fatherhood | Babalık…Salı 15/10, 22:30, Dusty Monkey

-TGF – What’s the story? Cyprus … 14-18/10, RESET Multifunctional Social Space

-Info Session – Yunan Film Merkezi…Çarşamba 16/10, 18:00 – 19:00, Rialto On Stage

-This Uncanny Freak Show … Çarşamba 16/10, 22:30, Dusty Monkey

-Info Session – Yaratıcı Avrupa – Media…Perşembe 17/10, 12:00, Dusty Monkey

Festival hakkında daha fazla bilgi için www.isffc.com.cy web sitesini ve sosyal medya sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.