Kıbrıs'a Göçmen Merkezi için 72 milyon Euro finansman

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ın güneyine "göçmenler"e yönelik bir merkezin inşası ve mevcut konaklama alt yapısının iyileştirilmesi için 72 milyon euro finansman talebini onayladı.

Söz konusu karar Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nouris tarafından açıklandı.

Bakan yazılı açıklamasında Kıbrıs'ın son yıllarda tamamı Türkiye'den gelen ve Yeşil Hat üzerinden geçen düzensiz göçmen dalgalarıyla karşı karşıya olduğunu yineleyerek, "Rakamlar gerçeğe ışık tutuyor. Ülkenin sığınma sisteminin yanı sıra kabul ve barınma kapasiteleri de kapasitelerini çoktan aşmış durumda" dedi.

Nouris, 1 Ocak 2021'den bu yana sorunu yönetmek için yeni bir göç politikası uygulandığını ve çabaların iltica başvurularının hızlı bir şekilde işleme konulması, Yeşil Hat üzerinden yasa dışı geçişlerin durdurulması ve geri dönüşlerin yoğunlaştırılması olmak üzere üç ayağa odaklanıldığını belirtti.

Nouris konu hakkında, "Avrupalı ortaklarımızı ve Avrupa Komisyonu'nu bu durumdan haberdar ettik ve sorunu yönetmek için yardımlarını istedik. İşte bu nedenle, Kıbrıs'ın çabalarını takdir eden Avrupa Komisyonu dün, ilk ön-kaldırma merkezinin inşası ve mevcut konaklama altyapısının iyileştirilmesi için 72 milyon Euro'luk finansman talebimizi onayladı" vurgusunda bulundu.

Nouris, yeni gelişmenin göç meselesinin yönetimine ve özellikle de Kıbrıs’ın umut verici geri dönüş programının uygulanmasına en üst düzeyde katkıda bulunacak son derece önemli bir karar olduğunu belirterek "Aynı zamanda, Yeşil Hat Gözetim Birimi'nin finansmanına yönelik ek talebimiz de olumlu göstergelerle birlikte değerlendiriliyor" dedi.