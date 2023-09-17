Kıbrıs’a 30 mülteci daha ulaştı

Yeni bir mülteci taşıyan teknenin dün Kıbrıs’ın güneyine ulaştığı bildirildi.

Alithia’nın haberine, Kıbrıs Cumhuriyeti Deniz ve Liman Polisi radarında saat 18.10’da Greko Burnu’nun doğusunda saptanan teknede, aralarında 5 de refakatçisiz çocuğun olduğu 30 mülteci bulunduğu belirlendi. Tekne gece yarısına doğru Protara’daki Golden Coast balıkçı barınağına çekildi ve taşıdığı mülteciler, kimlik kontrolü için “Mağusa” polis karakoluna götürüldü.