Kıbrıs’a 30 mülteci daha ulaştı
Yeni bir mülteci taşıyan teknenin dün Kıbrıs’ın güneyine ulaştığı bildirildi.
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Yeni bir mülteci taşıyan teknenin dün Kıbrıs’ın güneyine ulaştığı bildirildi.
Alithia’nın haberine, Kıbrıs Cumhuriyeti Deniz ve Liman Polisi radarında saat 18.10’da Greko Burnu’nun doğusunda saptanan teknede, aralarında 5 de refakatçisiz çocuğun olduğu 30 mülteci bulunduğu belirlendi. Tekne gece yarısına doğru Protara’daki Golden Coast balıkçı barınağına çekildi ve taşıdığı mülteciler, kimlik kontrolü için “Mağusa” polis karakoluna götürüldü.
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