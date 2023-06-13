“Kıbrıs yeniden birleşene kadar Avrupa bütün olmayacak”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’i Strasbourg'da karşıladığı sırada yaptığı açıklamasında, “Kıbrıs yeniden birleşene kadar Avrupa'nın bütün olmayacağını” söyledi.

“Adanızın yeniden birleştiğini görme arzunuzda yalnız değilsiniz” diyen Metsola, bu konuda ilerlemenin tek yolunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona sahip olmak olduğunu vurguladı.

Metsola, AB'nin müzakerelerin tüm aşamalarında daha fazla yer almasının yararlı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Metsola, BM çerçevesi içinde bir çözüme ulaşılması gerektiğinin açık olduğunu ve AB'nin uygun niteliklere sahip bir elçi aracılığıyla müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için yeni bir ivme kazanmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Hristodulidis ise “tüm Kıbrıslıların başkanı” olarak en büyük mirasının, AB'nin daha da güçlü bir üyesi olacak yeniden birleşmiş bir devleti gelecek nesle devretmek olacağını söyledi, “müzakereleri yeniden başlatmak için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

“Avrupa Parlamentosu'nun desteğini dört gözle bekliyorum” diyen Hristodulidis, “AB, müzakereleri yeniden başlatma çabalarımızda öncü bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.