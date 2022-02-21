Kıbrıs ve AB göçmenlik konusunda stratejik bir işbirliği anlaşması: “Anlaşma, Kıbrıs'ın göçmen sorununa ilişkin bir dönüm noktası…”

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında göçmenlik konusunda stratejik bir işbirliği anlaşması, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis huzurunda Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schoinas ve İçişleri Bakanı Nikos Nouris tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Nikos Nouris, günün Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümetin göçmen sorununu çözmek için gösterdiği çabalar için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yeşil hat, ülkenin dış sınırı olmasa da, hava veya deniz yoluyla Türkiye'den gelen düzinelerce yasadışı göçmenin her gün geçtiği nokta olduğunu yineledi.

Nouris, muhtıranın imzalanmasının Avrupa'nın göçmenlik yönetimi konusunda Kıbrıs'ın yanında olduğunun güçlü bir kanıtı olduğunu da vurguladı.

Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schoinas, mutabakatın eylem konusunda üç alanla ilgili olduğunu söyledi.

Birincisi, Türkiye kıyılarında ve İstanbul havalimanından yapılan uçuşlarda göçmen akışının kaynağının belirlenmesi ve buna çözüm bulunması olacak.

İkinci eylem alanı, cömert Topluluk finansmanı ile Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tüm sığınma ve kabul prosedürlerini yönetmede yardımcı olmak olacak.

Schoinas'a göre üçüncü alan, büyük bir geri dönüş dalgası sağlamak olacak.