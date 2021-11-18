Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Meclisi şantaj yapmakla suçladı

Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Tassos Hristofidis, Niyazi Kızılyürek'in Avrupa Parlamentosu'na seçilmesine rağmen ücretsiz olarak profesörlük görevine getirilmesi konusuna ilişkin dün Kıbrıslı Rum Meclis Kurumlar komitesinde yapılan tartışmaya ilişkin, Meclisi Üniversiteye uygunsuz şantaj yapmakla eleştirdi.

Bir uyumsuzluk olduğu için Kızılyürek'in emekliye ayrılması yönünde Hukuk dairesinin görüşüne uyulmaması durumunda üniversite bütçesinin onaylanmayacağı yönünde tehditler yapıldığını ifade etti.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan Hristofidis, Hukuk Dairesi’nin üniversitenin hukuk danışmanı olmadığını belirtti. Eski Başsavcı Aleko Markidis'ten sözlü bir görüş alındığını belirterek, Üniversitenin yasayı ihlal etmediğini vurguladı. Benzer bir yazılı görüşün hukukçulardan ve anayasacılardan da isteneceğini sözlerine ekledi.

Hristofidis, Kıbrıs'ı bir paradokslar ülkesi olarak nitelendirerek, politikacıların üniversite profesörü koltuğunu elinde tuttukları Yunanistan gibi diğer ülkelerde de benzer uygulamaların geçerli olduğuna işaret etti.

Eski Başbakan Kostas Simitis ve eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos örneğini verdi.