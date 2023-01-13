CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘benzemiyor’ tartışması ile gündeme gelen 1. Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstü üzerindeki yazının da yanlış olduğuna işaret etti.

Büst üzerindeki “Kıbrıs Türk’ü” yazılımının Türkçe açısından yanlış olduğunu belirten Erhürman, milliyetçilik iddiasıyla “Kıbrıslı Türk” diyenler bile suçlanırken, Kıbrıs Türkü’nün yanlış yazılmasını eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Başta rahmetli Denktaş'ın oğlu sevgili Serdar Denktaş olmak üzere pek çok kişi bu büstler asıllarına hiç benzemiyor diyor.

Dahası rahmetli Dr. Küçük'ün büstü üzerindeki yazı Türkçe açısından yanlış. "Kıbrıs Türk'ü" diye yazılmaz, "Kıbrıs Türkü" diye yazılır. Bu ülkede kimliğini, "Kıbrıslı Türk", "Kıbrıs Türkü", "Kıbrıslı" olarak açıklayan insanlar var. Siz "daha milliyetçi" olduğunuz iddiasıyla "Kıbrıs Türkü" kavramını kullanmayı seçtiğinizi defalarca açıklayan, hatta "Kıbrıslı Türk" diyenleri yanlış konuşuyor diye suçlayanlarsınız.

Ama gelin görün ki kullandığınız sözcükleri kendi dilinizde doğru yazmakta bile sorununuz var. Bir kez daha bir çuval inciri berbat ettiniz!”