Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı dava yolunda

Kıbrıslı Türklerin, haksızlığa uğradıklarını düşündükleri altı farklı durum için Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı veya açmaya hazırlandıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Aleyhine Kıbrıslı Türklerden Altı Dava” başlıklı Enformasyon Dairesi’ne dayandırdığı haberinde, Kıbrıslı Türklerin, Tanyol Çeribaşı öncülüğünde altı ayrı konu için dava açmaya hazırlandığını yazdı.

Bu davaların, güneyde çalışan, emekli olan, ya da hakları verilmeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili olduğunu yazan gazete altıncı davanın ise kuzeydeki Kıbrıslı Türk-TC kökenli vatandaşların karma evliliğinden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu verilmemesi konusunda olduğunu belirtti.

Gazete haberinde Tanyol Çeribaşı’nın açıklamalarına atıfta bulunarak 5 davanın çalışma haklarıyla ilgili bulunduğunu, ilkinin; 1974 öncesindeki evliliklerde, ölen sigortalının eşine maaş ödenmemesi, bununla ilgili olarak 2018’de Kıbrıslı Türk Fatma Kılıç’ın Ahilleas Dimitriadis’in avukatlığında dava açtığı dava olduğunu yazdı.

Gazete emeklilik maaşı alma konusunda ise 24 Nisan 2021’de hayatını kaybeden bir şahsın eşinin de dava açacağını belirtti.

Habere göre dava açılacak ikinci konu; Kıbrıs’ın güneyinde daha önce çalışan ve şu anda çalışmakta olan ya da emekli olan kişilerin maaşlarından sağlıkla ilgili kesinti yapılmasına karşı sağlık sisteminden faydalanmaması; üçüncü konu; bazı Kıbrıslı Türklerin emekli maaşlarının, yasal olarak en düşük olması gereken 710 Euro’ya çıkarılmaması; dördüncü konu; 65 yaşını tamamlayan ve hiçbir geliri olmayan Kıbrıslı Türklere 400 Euro verilmemesi; beşinci konu ise eşi vefat eden emeklilere ihtiyaç duyulan zammın verilmemesiyle ilgili.