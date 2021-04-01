"Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’la birlikte ‘Turuncu’ kategorisinde"

Politis gazetesi bir danışmanlık şirketinin pandemi süresinde turizm beklentileri ile ilgili yaptığı analize yer verdi. Yapılan çalışmaya göre, İngiltere’nin 17 Mayıs’tan itibaren geçerli olması beklenen uluslararası turizm destinasyonlarının "yeşil" listesine sadece 12 ülke dahil edilebildi.

Habere göre, Johnson Hükümeti, aşılama programlarının ilerlemesine bağlı olarak, ülkeleri “Yeşil, turuncu ve kırmızı” kategorilerine ayırarak "trafik ışıkları" sistemi kuracak.

Seyahat acentesi danışmanlık firması PC Acentesi’ne göre Kıbrıs, Yunanistan, İspanya ve Türkiye ile birlikte büyük olasılıkla orta "turuncu" kategorisine girecek.

Turuncu kategorisindeki ülkelerden dönüşte, kalkıştan 72 saat önce yapılacak negatif PCR testi, varışta başka bir hızlı test ve en az üç günlük bir karantina süresi gerektirmesi bekleniyor.

Danışmanlık firması, "yeşil" kategorinin, nüfuslarının yarısından fazlasını 17 Mayıs'a kadar aşılamaları beklenen Malta, Cebelitarık, Portekiz ve İsrail'i içereceğini söyledi.

ABD, Kanada, Barbados, Meksika, Sri Lanka, Fas, Grenada ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yeşil kategoriye dahil edilmesi beklendiği ifade edildi.

"Yeşil" ülkelerden dönmek için, İngilizlerin karantina olmadan yalnızca hızlı bir antijen testine girmesi gerekecek.

"Kırmızı" kategorideki ülkelerden İngiltere'ye dönenlerin, masrafları kendilerine ait olmak üzere, hükümetin seçtiği otellerde en az on gün karantinaya almaları gerekecek.

Önümüzdeki Pazartesi günü, Başbakan Boris Johnson'ın sistemin nasıl çalışacağına dair bilgi vermesi, ancak ülkeleri kategoriye göre açıklaması beklenmiyor.

12 Nisan'da ise Ulaştırma Bakanı Grand Saps liderliğindeki Uluslararası Seyahat Çalışma Grubu'nun yurtdışında tatillere nasıl ve ne zaman izin verileceğine dair bilgi vermesi bekleniyor.