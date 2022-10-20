Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı Yeni Ofisi açıldı

Avrupa Komisyonu ve Goethe Enstitüsü, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı’nın yeni ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da, Servet Somuncuoğlu Sokak’ta bulunan ve Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak için sağlanan desteğin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu açıklanan ofis, AB’nin Kıbrıslı Türklerin geleceğine yaptığı yatırımın göstergesi olarak halka açık olacak.

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava açılışta şunları kaydetti:



“Bu açılış, Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma hedefimizi yerine getirmektedir. Bu bina toplumun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını temel alarak, erişim, kapsayıcılık ve aidiyet duygusu geliştirme stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Kıbrıslı Türklerin gerekli bilgilere erişebilmelerini ve bir AB ülkesinde nasıl ve nerede eğitim alacaklarına dair karar verirken programdan yararlanabilmelerini sağlamak istiyoruz.”

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, 2007 yılında kurulmuş ve bugüne kadar 2.000’den fazla Kıbrıslı Türk’e Avrupa Birliği genelinde son derece çeşitli, kapsayıcı ve teşvik edici ortamlarda eğitim ve öğrenim görme imkânı sundu. Bu program, AB’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik çabalarının bir parçası olarak açıklandı.



2022’nin Nisan ayında Komisyon ve Goethe Enstitüsü arasında toplam 5 milyon Euro tutarında bir anlaşma imzalandı. Ofisin açılışıyla birlikte Goethe Enstitüsü, 2023-2024 akademik yılı için burs başvurusu çağrısının hazırlıklarına ve lansmanına başlayacak.