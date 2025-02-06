“Kıbrıs Türk toplumu verdiği adalet mücadelesiyle 85 milyonluk bir ülkenin kaderine de etki edecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk toplumunun verdiği adalet mücadelesiyle, 85 milyonluk bir ülkenin kaderine de etki edeceğini belirtti.

TDP, Türkiye’de 6 Şubat 2023’de meydana gelen ve 49 KKTC yurttaşının da hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Yaşanan felaketin nedeninin deprem değil, çürük malzemeyle yapılan binalar, buna izin veren makamlar ve göz yuman, affeden yetkililer olduğu kaydedilen mesajda, resmi rakamlara göre 53 bin insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023’ün acısının sonsuza kadar dinmeyeceği vurgulandı.

“Kıbrıs Türk toplumu, toplumsal her acı ve sevinçte bir araya gelme geleneğini, Şampiyon Melekler başta olmak üzere bu depremde kaybettiğimiz 49 yurttaşımız için de göstermiş ve adalet mücadelesini bir an bile bırakmamıştır” ifadelerine yer verilen mesajda şunlar kaydedildi:

“Türkiye yargısında devam eden bu mücadele, acılarımızı dindirmeyecek olsa da gelecek kuşaklar için bir emsal olacaktır. Yani Kıbrıs Türk toplumu verdiği mücadele sonucunda 85 milyonluk bir ülkenin kaderine de etki edecektir.”

Mesajda, Şampiyon Meleklerin aileleri ile Kıbrıs Türk toplumunun tamamına sabır ve metanet dilendi.