Kıbrıs Türk taşınmazlarında “milyonluk skandal” iddiası

Kıbrıslı Türklerin adanın güneyinde bıraktığı taşınmazlara yönelik “milyon skandal” iddiaları gündeme taşındı. Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, bir grup Kıbrıslı Türkün, güneydeki bir “şebeke” ile işbirliği sonucu taşınmazlarını gerçek değerlerinin altında satmaya ikna edildiklerini öne sürdü.

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Mandria (Yeşilova) bölgesindeki sahil şeridinde bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin “milyonluk skandaldan” bahsetti.

Fedonos, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne getirilen yasal düzenleme üzerine konuştu, “Bu düzenleme Kıbrıs Türk taşınmazlarını onlarca yıldır kullanarak yasadışı zengin olanların skandallarını gizlemek için bir kamuflajdır” dedi.



Adanın güneyindeki Kıbrıslı Türk taşınmazlarının idaresinden sorumlu “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi Birimi”nin kimi siyasiler ve üyeleri tarafından suiistimal edildikleri medyaya yansıdı.



Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Türk Taşınmazlarını Kendi Aralarında Paylaştılar” başlığı ile yayınladığı haberde “skandal” iddialarına yer verdi.



Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un Kıbrıslı Türk taşınmazların listesiyle ilgili talebine 6 ay geçmesine rağmen yanıt verilmediği bildirildi.



Haravgi gazetesi, Kettiros’un, Kıbrıs Türk taşınmazlarının, bunların idaresinden sorumlu kişiler ve yakın akrabaları tarafından suiistimal edildikleri yönünde kuşkular olduğunu yazdı.



Kettiros dünkü açıklamasında, liste gönderilir gönderilmez Hukuk Dairesi ve Sayıştay’ın inceleme başlatacağını belirterek, “çıkar çatışması olup olmadığının inceleneceğini” ifade etti.

“Yağma…”



Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde “Kıbrıs Türk Taşınmazlarında Yağma” başlığını kullanarak, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda skandal denilebilecek iddiaların gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nde görevli bir memurun, 500 dönüm Kıbrıs Türk arazisini elinde tuttuğu iddiasını ortaya attı. Kıbrıs Türk taşınmazlarının kimlere dağıtılacağına karar veren bir Bölge Danışma Komitesi üyesinin de arazileri “göstermelik kiraladığını” ve kendi kirasında aldığını belirtti.



Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Kıbrıs Türk taşınmazına sahip memur ve danışmanların müdahil olup olmadıkları ve menfaat sağlayıp sağlamadıkları Meclis’te araştırılacak” saptamasıyla gündeme taşıdı.



Kıbrıs sorunu mülkiyet notları

Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıslı Türklere ait topraklar üzerine toplamda 9 bin 12 konut inşa edildiği, bunlar için tapu çıkarılamadığı, miras olarak da kalabilen "kira sertifikaları" verildiği açıklanmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca Kıbrıs Türk mallarını 20 bin 621 kişinin kullandığı da açıklanırken, bunların 17 bin 836’sının göçmen olduğu bildirilmişti.



Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mülkler 455 bin dönüm olarak hesaplanıyor. Adanın kuzeyinde ise 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum mülkiyeti bulunuyor.