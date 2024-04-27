"Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımı olumsuz"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM’nin, gerek Genel Sekreter Antonio Guterres gerek özel temsilci Maria Angela Holguin düzeyinde yeni bir üçlü ya da beşli görüşme için çalıştığını açıkladı.

Fileleftheros haberi “Üçlü Ya Da Beşli Görüşme Önerisi Ortaya Attı… Başkan BM Genel Sekreteri’nin Yaptığı ve Kendisinin Kabul Ettiği Önerinin Ne Olduğunu Siyasi Liderliğe Açıkladı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, Hristodulidis’in Cuma günkü Ulusal Konsey toplantısında siyasi parti başkanlarına anlattıklarından; Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in sadece liderler düzeyinde ya da danışmanlarının da katılacağı gayri resmi görüşme önerdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Holguin’in önerisinin Hristodulidis tarafından kabul, Tatar tarafından reddedildiğini yazdı, onun da üçlü (Tatar, Hristodulidis ve Guterres) veya beşli (Tatar, Hristodulidis, Türkiye, Yunanistan ve Guterres) görüşme çağırması için durumu Genel Sekreter’e ilettiğini yazdı.

Haberde, BM’nin bu düşüncesini Brüksel’deki görüşmeleri sırasında Genel Sekreter Guterres’ten öğrendiği ifade edilen Hristodulidis’in, öneriye olumlu yaklaştığı ancak Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımının olumsuz olduğu belirtildi.

Habere göre güney, kuzeyin bu tür görüşmelere olumsuz yaklaşma sebebinin “durumun olduğu gibi devam etmesini, Holguin’in 6 aylık görev süresinin dolmasını ve çıkmaz ilan edilmesini istemesi” olduğuna inanıyor.

Gazete, buna rağmen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önümüzdeki ay Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında üçlü yahut beşli görüşme önerisini yeniden gündeme getirmek niyetinde olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Holguin Ada’ya 7 Mayıs’ta gelecek ve bir hafta kalacak. Tatar ve Hristodulidis’le muhtemelen 8 Mayıs’ta görüşecek. Hristodulidis Holguin ziyaretini, Kıbrıs sorunundaki çabaların bundan sonraki süreci açısından belirleyici önemde görüyor.