Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: “Filistin’e insani yardıma yönelik saldırı kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Madleen” isimli insani yardım gemisine yönelik İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

Birlikten yapılan açıklamada, Gazze’de yaşanan ağır insani kriz ortamında, sağlık hakkı başta olmak üzere temel insan haklarını savunmak amacıyla gönüllülerin çıktığı bir yardım yolculuğunun engellenmesinin, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlık vicdanına aykırı olduğu vurgulandı.

Hekimlik mesleği ve evrensel etik değerlerin, savaş koşullarında dahi sivillerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım gönüllülerinin korunmasını zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, sağlık tesisi ayrımı gözetmeksizin yapılan saldırıların insanlığa karşı suç niteliğinde olduğunu kaydedildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Filistin halkının yaşadığı bu büyük insanlık dramına karşı sessiz kalamayacağımızı, sağlık hakkı ve yaşam hakkı mücadelesinin her zaman yanında olacağımızı vurgulamak isteriz” dedi ve uluslararası toplumu, bu tür hukuk dışı eylemlere karşı daha etkin ve kararlı tutum almaya çağırdı.