“Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak” paneli düzenlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 18 Ekim Çarşamba saat 19.00’da "Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak" başlığıyla panel düzenleyecek.

Etkinlikte, Kıbrıs Türk medyasındaki kadın deneyimlerinin yanı sıra basın emekçilerinin karşılaştığı zorluklar, sosyal medyanın geleneksel medyaya etkisi, basın etiğinin medya sermayesi tarafından nasıl etkilendiği gibi konular ele alınacak.

Moderatörlüğünü Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın yapacağı etkinlikte gazeteciler Ayşemden Akın, Canan Onurer, Damla Soyalp, Meyil Adakul, Nupelda Karabuğday, Özgül Gürkut ve Pınar Barut, kadın basın emekçilerinin karşı karşıya kaldığı görünmeyen sorunlar ve medyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl temsil edildiği gündeme getirilecek.

Tüm toplumun davetli olduğu etkinlik, KTAMS Barış Salonu'nda gerçekleşecek.