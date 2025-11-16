Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan resepsiyona; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nı temsilen Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan, kurum, kuruluş, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile heyetler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte konukları kapıda karşılayarak, tebrik kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın konuşmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi çok kolay olmadı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resepsiyona katılanlara “evinize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı.

“Bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan, eşim ve ben çok mutluyuz. İyi ki varsınız ve bizleri yalnız bırakmadınız.” diyen Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutladıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin çok kolay olmadığını kaydeden Erhürman, kendilerinden önceki nesillerin çok daha zor koşullarda bu mücadeleyi yürüttüklerini belirterek, “Çok ağır bedeller ödendi ama elbette bu mücadele hala bitmedi.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişten aldığı bir miras ve çocuklara verdikleri sözler olduğunu dile getiren Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Babalarımız ve dedelerimiz çok ağır bedeller ödeyerek bize bir miras bıraktı. Çocuklarımıza sözümüz; bizim aldığımız mirastan çok daha iyisini onlara bırakmak ve onlara dünyadaki en ileri seviyedeki toplumların çocuklarıyla aynı koşulları ve onlara eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi sağlamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyetin değerlerini aynen onlara aktarabilmektir.”

“Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün de vardır ve ileride çok daha iyi koşullarda varlığını sürdürmeye devam edecektir.” diye konuşan Erhürman, halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.