“Kıbrıs Türk halkı, varoluş refleksini gösterecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçesi 4’üncü Olağan Kongresi’ni dün akşam gerçekleşti. Kongrede İlçe Başkanlığına tek aday olan Vehit Nekipzade yeniden seçildi. İlçe Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Burhan Eraslan, Cemal Çoban, Fehmi Kurtboğan, Feysan Türkay Fotalı, Halil Uskuri, Mehmet Türkay Fotalı, Münevver Ebedi Çakmak, Recep Çiftgül, Şaziye Ok, Tuncay Sarıyer. Disiplin Kuruluna seçilenler: Abdullah Özkan, Berkant Oytam, Birsen Hacımulla, Murat Kadan ve Yaşar Oduncuoğlu. Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve birçok milletvekili de katıldı. Kongrede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade de konuşma gerçekleştirdi.

Erhürman: En karanlık dönemlerin birinden geçiyoruz

Kongrede konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Tufan Erhürman, memleketin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğine işaret etti. Her alanda bir sıkıntı bulunduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının en karanlık dönemlerinden birinden geçtiğini ifade etti. Gerek Cumhurbaşkanlığı makamı gerekse kendine “hükümet” diyen yapı açısından en karanlık dönemlerden biri yaşandığını yineleyen Erhürman, CTP olarak dört buçuk senedir birçok konuda uyarılar ve öneriler yaptıklarını anımsattı. Halkın birçok sorunla yüzleşmek zorunda bırakıldığının altını çizen Erhürman, nüfus sorunuyla ilgili de konuştu. Nüfustaki artışından dolayı yaşanan sıkıntılardan söz eden Erhürman, eğitimde yaşatılanların ortada olduğunu belirtti. “Devlet okullarında yaşanan keşmekeş ortada. Çocuklarımız arasında fırsat eşitsizliği vardı, şimdi kamu okullarında da fırsat eşitsizliği başladı” diyen Erhürman, bugüne kadar hiç yaşanmamış şeylerin, bu dönemde yaşatıldığını dile getirdi. Kurultay dolayısıyla kamu okullarının açılışının bile ertelendiğini anımsatan Erhürman, Euro tarihin en yüksek seviyelerinde olduğu sırada ekonominin güneye kaydığını vurguladı. İnşaat sektöründe yaşananlarla ilgili de konuşan Erhürman, “Hem içeride hem dışarıda başımıza çorap ördüler” dedi. Erhürman, “Sağlıkta dünya kadar sorun vardı, şimdi yaşananlar ortada. Yaşananlardan sonra başka bir ülkede 50 kez istifa ederdi yönetenler” diye konuştu. “Bu ülkeyi kötü yönetiyorlar değil, yönetmiyorlar” diyen Tufan Erhürman, Meclis’te yaşananlarla ilgili de konuştu, “Halkı yönetmeyi bırakın kendi kendini yönetemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi. Kıbrıs Türk halkının, varoluş refleksini göstereceğini vurgulayan Erhürman, Lefke İlçesi’nde eni dönemde görev alan herkese başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Nekipzade: Lefke’nin ilçe olmasının gerekleri yerine getirilmedi

Kongrede konuşan CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Lefke’nin 2016 yılında 6’ncı İlçesi olarak ilan edildiğini ancak aradan geçen yaklaşık 8 yıllık sürede Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin maalesef yerine getirilmediğini söyledi. Vehit Nekipzade, Lefke Mahkemesinin bina tadilatı nedeniyle kabul edilemeyecek kadar uzun süre Güzelyurt’ta oturum yaptığını, yeni yeni Lefke’de oturum yapmaya başladığını anlattı. Eğitimde ciddi sorunların olduğunu, bu yıl Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu ve Lefke Gazi Lisesinin konteyner sınıflarla doldurulduğunu, binaların tadilatına ilişkin ise şu ana kadar hiçbir adımın atılmadığını vurguladı. Lefke’nin Lefke Avrupa Üniversitesi nedeniyle aynı zamanda bir üniversite kenti olduğunu da anımsatan Nekipzade, Cengiz Topel Devlet Hastanesi tarafından verilmekte olan Sağlık hizmetlerinin de artan genç nüfus karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekti. Nekipzade, trafiğin altyapısında da ciddi sorunlar olduğunu, kazaların artmaya devam ettiğini ve kayıplarının yaşandığını anlattı. Nekipzade, CTP Lefke ilçe örgütünün gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgiler de aktardı. Nekipzade, Köy ve bölge ziyaretleri, okul ziyaretleri, öğretmenlerle buluşma, üretici buluşmaları, iş insanları ile bir araya gelme, balıkçıların sorunları ile ilgilenme, esnaf ve memur ziyaretleri ile sanayi bölgelerini ziyaret gibi faaliyetlerin sürekli kılındığını ve belirli aralıklarla gerçekleştirildiğini belirtti.