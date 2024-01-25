Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi raporu: “Zorunlu askerlik genç erkekler üzerinde baskı oluşturuyor”

9 farklı genç örgütlenmesinin ortaklığında 3’üncü kez düzenlenen Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nin sonuç raporu geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı.

200’ü aşkın 18-30 yaş arasındaki genç katılımcının yer aldığı kongrede; çevre, eğitim, ekonomi, kültür, sağlık, teknoloji ve toplum alanlarında toplam sekiz komite oluşturuldu ve 2 gün boyunca sorunlar tespit edildi, tartışıldı, ardından da kararlar alındı.

Dikkat çeken kararların yer aldığı raporda Toplum Komitesi ile Eğitim Komitesi’nin tartıştığı “askerlik”, “göç” ve “LGBT+ hakları” konularında önemli tespitlere yer verildi.

Rapora göre katılımcılar; oy çokluğu ile Kıbrıs’ın kuzeyinde askerliğin zorunlu olmaması gerektiğine; oy birliğiyle de zorunlu askerlik uygulamasının toplumdaki genç erkekler üzerinde bir baskı ve yük oluşturduğuna karar verdi.

Katılımcılar ayrıca oy çokluğu ile Kıbrıs’ın kuzeyinde profesyonel askerliğe geçilmesi gerektiğine kanaat getirdi, aynı zamanda Polis Genel Müdürlüğünün tamamen sivil otoriteye bağlanması gerektiğine karar verdi.

Yine raporda, katılımcıların tümü “devletin beyin göçünü durdurmak için herhangi bir önlem almadığına” karar verdi.

LGBT+ bireylerin haklarına dair sorunların da tartışıldığı rapora göre katılımcılar oy çokluğu ile cinsiyet beyanının kimlik değişimi için yeterli bir unsur olmaması gerektiğine ve oy çokluğu ile okullarda trans bireylerin hakları konusunda eğitim verilmesi gerektiğine karar verdi.

Yine rapora göre katılımcılar oy birliğiyle polis ve diğer yetkili kurumların LGBT+ bireylere yönelik nefret suçları söz konusu olduğunda yasal mevzuatı yeteri kadar uygulamadığına ve LGBT+ bireylerin toplumda kabul görmediklerine kanaat getirdi.

Zorunlu askerlik: %61,1 askerliğin zorunlu olmaması gerektiğini düşünüyor

Soru 1: Askerliğin zorunlu olması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Karar: Katılımcılar oy çokluğu ile askerliğin zorunlu olmaması gerektiğine karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %16,7 - Hayır: %61,1 - Çekimser: %22,2

Soru 2: Zorunlu askerlik uygulamasının toplumumuzdaki genç erkekler üzerinde bir baskı ve yük oluşturduğunu düşünüyor musunuz?

Karar: Katılımcılar oy birliği ile zorunlu askerlik uygulamasının genç erkekler üzerinde bir baskı ve yük oluşturduğuna karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %100 - Hayır: %0 - Çekimser: %0

Soru 3: Askerlik şartlarının iyileştirilmesi toplumun zorunlu askerliğe bakış açısını olumlu yönde değiştirir mi?

Karar: Katılımcılar oy çokluğu ile askerlik şartlarının iyileştirilmesinin toplumun zorunlu askerliğe bakış açısını olumlu yönde değiştireceğine karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %70,6 - Hayır: %17,6 - Çekimser: %11,8

Profesyonel askerlik: %70,6 profesyonel askerliğe geçilmesi gerektiğini düşünüyor

Soru 1: Kuzey Kıbrıs’ta profesyonel askerliğe geçilebilir mi?

Karar: Katılımcıların önemli bir kısmının çekimser kaldığı bu konuda oy kullananlar değerlendirmeye alındığında oy çokluğu ile Kuzey Kıbrıs’ta profesyonel askerliğe geçilebileceği yönünde bir karar verilmiştir.

Oy dağılımı: Evet: %47,1 - Hayır: %11,8 - Çekimser: %41,2

Soru 2: Kuzey Kıbrıs’ta profesyonel askerliğe geçilmeli mi?

Karar: Katılımcılar oy çokluğu ile Kuzey Kıbrıs’ta profesyonel askerliğe geçilmesi gerektiğine karar vermiştir

Oy dağılımı: Evet: %70,6 - Hayır: %17,6 - Çekimser: %11,8

Polisin sivilleşmesi: %100 polisin sivile bağlanması gerektiğini düşünüyor

Soru: Polis Genel Müdürlüğü tamamen sivil otoriteye bağlanmalı mıdır?

Karar: Katılımcılar oy birliği ile Polis Genel Müdürlüğünün tamamen sivil otoriteye bağlanması gerektiğine karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %100 - Hayır: %0 - Çekimser: %0

Beyin göçü: %100 ile devletin beyin göçünü durdurmak için herhangi bir önlem almadığını düşünüyor

Soru: Devlet beyin göçünü durdurmak için herhangi bir önlem alıyor mu?

Karar: Katılımcılar oy birliği ile devletin beyin göçünü durdurmak için herhangi bir önlem almadığına karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %0 - Hayır: %100 - Çekimser: %0

LGBT+ bireylerin hakları: %94,1 toplumda kabul görmediklerine inanıyor

Soru 1: Cinsiyet beyanın kimlik değişimi için yeterli olması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Karar: Katılımcılar oy çokluğu ile cinsiyet beyanının kimlik değişimi için yeterli bir unsur olmaması gerektiğine karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %35,3 - Hayır: %41,2 - Çekimser: %23,5 114

Soru 2: Trans bireylerin hakları konusunda okullarımızda eğitim verilmeli midir?

Karar: Katılımcılar oy çokluğu ile okullarda trans bireylerin hakları konusunda eğitim verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %53 - Hayır: %23,5 - Çekimser: %23,5

Soru 3: Polis ve diğer yetkili kurumların LGBTKİA+ bireylere yönelik nefret suçları söz konusu olduğunda yasal mevzuatı yeterince uyguladığını düşünüyor musunuz?

Karar: Katılımcılar oy birliğiyle polis ve diğer yetkili kurumların LGBTKİA+ bireylere yönelik nefret suçları söz konusu olduğunda yasal mevzuatı yeteri kadar uygulamadığına karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %0 - Hayır: %70,6 - Çekimser: %29,4

Soru 4: LGBTKİA+ bireylerin toplumda kabul gördüklerini düşünüyor musunuz?

Karar: Katılımcılar oy birliğiyle LGBTKİA+ bireylerin toplumda kabul görmediklerine karar vermiştir.

Oy dağılımı: Evet: %0 - Hayır: %94,1 - Çekimser: %5,9