Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nden geleneksel Müzik Bayramı etkinliği

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD) geleneksel Müzik Bayramı etkinliği 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

KTFKD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 19:30’da başlayacak etkinlik, dernek binasında yer alacak.

LTB’nin Latino Trio orkestrasıyla başlayacak olan gecede Fransa’dan, güneyden, yerel profesyonel ve amatör müzisyenlerin performansları ve tango gösterileri yer alacak.

Müzik Bayramı her yıl 21 Haziran günü Fransa ve yaklaşık 120 ülkede müziği birlikte yaşamak, insanlığın ortak kültürü ve dili olan müziğin birleştiriciliğinin hatırlatılması amacıyla kutlanıyor.