Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği 20. Müzik Bayramı Lefkoşa’da Kutlandı

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin 20.sini düzenlediği, Fransa'da ve tüm dünyada coşkuyla kutlanan “Fête de la Musique” Müzik Bayramı etkinliği profesyonel ve amatör sanatçıların katılımıyla Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Başkanı Şeray Ekici’nin gecede yaptığı konuşmada her yıl Fransa’da 21 Haziran’da kutlanan bu müzik bayramı etkinliğinin çok dilliliğe ve kültürlülüğe katkı sağladığını söylerek, bu müzik bayramının evrensel birleştirici gücü ile kültürler arası anlayışı arttırmaya yönelik önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi Müdür’ü Eric Tosatti’nin de konuşma yaptığı gecede, Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio , SOS Çocuk Köyü Derneği SOS Dansçıları , KTFKD Les Papillons Grubu, International French School Öğrencileri, Sahra Sevgi Sofu, Dance Base Kids Dance, Türk Maarif Koleji Fransızca Kulübü öğrencileri, HASDER Halk Oyunları ve Barış İçin İki Toplumlu Koro sahne aldı.