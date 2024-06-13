Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği 20. Müzik Bayramı, 22 Haziran’da Rüstem’de kutlanacak

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, geleneksel olarak her yıl 21 Haziran’da Fransa’da kutlanan ve müziğin evrenselliğini, çeşitliliğini ve gücünü vurgulayan “Fête de la Musique” etkinliğinin bu yıl 20.sini düzenliyor.

Fransa'da 1982 yılında başlayan ve zamanla uluslararası bir boyut kazanan, amatör ve profesyonel müzisyenlerin halka açık alanlarda, parklarda, sokaklarda, meydanlarda ve konser salonlarında ücretsiz konserler vermesiyle bilinen bu etkinlik bu yıl 22 Haziran Cumartesi saat 18.30’da Rüstem Kitabevi’nde yer alacak.

Herkese açık olan bu etkinlikte, amatör ve profesyonel sanatçılar, dans grupları ve çeşitli öğrenci grupları sahne alacak. Dernek Yönetim Kurulu herkesi müzikler eşliğinde bu bayramın keyfini çıkarmaya davet etti.