“Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Brüksel'de başlattığı girişimleri geç olsa da değerli buluyorum”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Brüksel’den yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla, Avrupa Birliği nezdindeki temaslarına dair izlenimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yerel yönetimlerin uluslararası platformlardaki önemine dikkat çeken Harmancı, etkin bir temsilin barış sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Harmancı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Herkese Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’den iyi akşamlar diliyorum.

Bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak Avrupa Parlementosu milletvekili Sayın İlhan Küçük beyfendinin organize ettiği etkinlikte yerel yönetimler olarak yer aldık.

Yıllardır statüko ve tanınmama durumuna takılmadan sesimizi mümkün olan her uluslararası platformda duyurmanın çok önemli ve gerekli olduğuna inanıyor, bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Brüksel'de başlattığı girişimleri geç olsa da değerli buluyor ve devamının gelmesini umuyorum.

Pek çok farklı platformda tekrarladığım gibi özet olarak; yerel yönetimlerin barış sürecinde üstleneceği kritik rol ve toplum olarak maruz kaldığımız hak ihlalleri açıkca belirttim. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumunun barış, demokrasi ve adalet mücadelesinde nasıl daha etkin bir rol oynaması gerektiği gibi konularda da düşüncelerimi paylaştım.

Daha geniş bir değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde yapacağım.”