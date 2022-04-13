Kıbrıs turizmi için alternatif pazarlardan haftalık 90 uçuş umudu

Kıbrıs (güney) Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Lefkoşa'da yer alan 12. Ekonomik Forum'daki yuvarlak masa toplantısında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarlığının sürdürülebilir ve esnek bir turizm endüstrisi için ortaya koyduğu politikaların bir sonucu olarak, alternatif turizm pazarlarından adaya haftalık 90 uçuş beklediğini açıkladı.

Perdios, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen turizm politikalarından bahsederek, Kıbrıs'ın imajını Yunan adalarının imajından ayırma çabalarına atıfta bulundu. "Kıbrıs Yunanistan olmak istemiyor" diyen Perdios ve Kıbrıs'ı otantik deneyimleri, zengin kültürü ve tarihinin yanı sıra doğayla temas halinde ilginç etkinliklerle yıl boyunca bir destinasyon olarak tanıtma ihtiyacına temas etti.

Turizm Müsteşarı ayrıca, stratejik bir hedefin, turizm endüstrisinden elde edilen faydaların sadece sahil bölgelerine değil, tüm ülkeye yayılması olduğunu, çünkü Kıbrıs'ın uluslararası turizm piyasasında artık sadece güneş ve kıyı şeridi için bir destinasyon olarak öne çıkmadığını belirtti.

Perdios ayrıca bir başka hedefin de her ziyaretçinin kişi başına düşen harcamasını artırmak olduğunu söyledi. Turizm Müsteşarı bu yıl Ada’ya haftalık bazda Almanya'dan 40, Fransa'dan 20 ve İskandinav ülkelerinden 30 uçuş gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı. Yetkili makamlar, bu gibi destinasyonlardan yapılan uçuşların, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Kıbrıs'ın geleneksel pazarlarında yaratılan boşluğu kapatacağını ve yerel endüstri için sürdürülebilir bir geleceği destekleyeceğini umuyor.