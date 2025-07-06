“Kıbrıs sorununun çözümü, yeni dünya düzeninin temelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki son gelişmelerin dünya düzeninin kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, artık ülkelerin ve toplumların siyasi pozisyonlarından çok, güvenlik ve enerji merkezli ortak çıkarlara dayalı güç birliği stratejilerinin öne çıktığını vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toros, “Doğu Akdeniz’de sahildar olan ülkeler arasında enerji, güvenlik ve ittifak politikaları yeniden şekillenirken, Kıbrıs Sorunu artık sadece iki toplumun meselesi değil; bölgede yeni dünya düzeninin barış, adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde kurulup kurulamayacağının bir sınavı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Yeni dünya düzeninin yalnızca büyük güçlerin çıkar hesaplarının yeniden şekillenmesi olmadığını, aynı zamanda bölgesel halkların meşru beklentilerinin karşılanacağı kapsayıcı bir düzen olması gerektiğini dile getiren Toros, bu bağlamda Kıbrıs meselesinin “dondurulmuş bir sorun” olarak değil, adil ve kalıcı barış temelleri üzerine inşa edilebilmesi için çözümlenmesi zaruri olan bir mesele olduğunu söyledi.

Toros, “Bilinmelidir ki, bölgesel kırılganlığın son bulması, ‘çekirdek’ konumunda olan Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı, adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümle mümkün olabilecektir.” dedi.

Uluslararası güçlere de çağrıda bulunan Toros, çatışmaları yönetmeye değil, kalıcı çözümler üretmeye odaklanılması gerektiğini belirtti. “Bu da taraflara somut destek ve cesaret vererek, barış tesisi süreçlerine dair sarsılmaz bağlılık ortaya konmasını gerektirmektedir.” dedi.

Kıbrıs özelinde ise, iki toplumun siyasi eşitliğine ve güvenliğine dayalı bir ortaklık vizyonuna sahip liderlerin görevde olmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Toros, kapsamlı bir çözümle elde edilecek kalıcı barışın Doğu Akdeniz’de istikrarın ve yeni dünya düzeninde meşruiyetin temel taşlarından biri olacağını ifade etti.