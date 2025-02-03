“Kıbrıs sorununun çözülmesi her zamankinden daha ivedi bir hal aldı”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Meclis’te “Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde Liderler Arası Diyalog Süreci” konusunda konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmelere değinerek iki önemli olaya işaret eden Toros, bunlardan birinin KKTC ve Türkiye’nin dışlandığı bir dönemde beşinci bölgede sondaj çalışmaları olduğunu, sondaj faaliyetinin başlamasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasında imzalanan bir anlaşmayla ABD’nin Kıbrıs’ın güneyine silah satışı yasağını kaldırdığını söyleyen Toros, ABD’nin Güney'de askeri varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Bu gelişmeler hepimizi çok yakından ilgilendiriyor.” diyen Toros, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin her zamankinden daha ivedi bir hal aldığını, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden Doğu Akdeniz yeniden şekillenirken, bölgesel enerji ve yetki alanları belirlenirken Türkiye ve KKTC’nin denkleme giremeyeceğini belirtti.

Bu noktada, gayri resmi konferansın önemine işaret eden Toros, yeni strateji ve pozisyonlar noktasında yarar taşıdığını belirtti.

Toros, Suriye’deki gelişmelerden sonra ABD’nin bölge genelinde Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini bastırmaya karar verdiğini, ittifak kurma hedefi taşıdığını, bu hedefin bir amacının da Kıbrıs’ta ve bölge ülkelerde Rusya ve Çin’in etkisini ve gücünü azaltmak olduğunu söyledi.

Toros, bu durumun soruna yeni boyut getirdiğini, çözümü daha karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Toros, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun görevlendirilmesinin tüm tarafların ciddiyetle dikkate alması gereken bir detay olduğunu dile getirdi.