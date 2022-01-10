"Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına dair umutlar kısıtlı"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına dair umutların kısıtlı olduğunu söyledi.

Nikos Anastasiadis Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son raporunu yorumlayarak, Antonio Guterres’in özel temsilci atanmasını, ortak zemin bulunması ve görüşmelerin yeniden başlaması çabalarında önemli bir parametre olarak görmesi konusunda memnuniyet ifade etti ancak Genel Sekreter’in özel görevlinin üzerinde anlaşmaya varılan görev tanımıyla ilgili geri adım atan tarafı belirtmediği için rahatsız olduğunu dile getirdi. Anastasiadis, ‘Filelefteros’ ve Atina’nın ‘Vima’ gazetelerine verdiği röportajda, Türk tarafının tutumu değişmezken, Ersin Tatar’ın tezleri, Kıbrıslı Türk liderin özel temsilcinin sahip olmasını istediği görevin tanımı ve müzakereler başlamadan Türkiye’nin iki devletin tanınmasına yönelik gösterdiği çabalar devam ederken, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına dair umutların kısıtlı olduğunu söyledi. Müzakerelerdeki çıkmazın uzamasıyla ilgili oluşabilecek tehlikelerin farkında olunmasının yanı sıra, Kıbrıs Rum toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunmasıyla ilgili güvenlik çizgilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Crans Montana’daki toplantı tutanaklarının yayınlanmasının, müzakerelerin çıkmaza sürüklenmesinin sebeplerini de ortaya çıkardığını dile getirdi.