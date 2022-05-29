Kıbrıs Savunma Bakanı Petridis Pentagon ile istişarelerde bulunmaya gidiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in ABD Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmak üzere ABD’ye gideceği bildirildi.

Fileleftheros ilk kez bir Savunma bakanının Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde istişarelerde bulunacağına, ilgili yetkililerle görüşeceğine ve düşünce kuruluşları ile görüşmelere katılacağına işaret etti.

Habere göre Petridis ABD ziyareti çerçevesinde bir araya geleceği ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ile ikili savunma ve askerî işbirliği konuları ile uluslararası ve bölgesel konuları görüşecek. Petridis’in Economist tarafından düzenlenecek New York Mediterranean Summit’te de konuşma yapacağı kaydedildi.