Kıbrıs Sanat'tan MÜZİK KAMPI

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu yaz aylarında tüm dünyada yapılan Müzik Kamplarından birini 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çatalköy Olive Tree Hotel’de gerçekleştirdi.

Müzik Kampına Kıbrıs Sanat’ın 30 yetenekli çocuk ve genç öğrencisi katıldı. Müzik Kampına katılan öğrencilere 5 gün boyunca Kıbrıs Sanat’ın eğitmenleri Gözlem Özdeğirmenci, Turgay Hilmi, Yaprak Girgin, Irina Akkök ve Mesut Doğan eşliğinde 09.30-17.00 saatleri arasında hem bireysel hem grup dersleri şeklinde keman, piyano, vokal, bateri ve bakır nefesli enstrumanlar alanında yoğun bir eğitim programı sunuldu.

Aynı zamanda koro çalışmaları, vücut perküsyonu ve ritm çalışmaları yanı sıra bilgilendirici müzikal film saatleri ile de öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlandı.



Aynı zamanda kamp süresince her gece mini konserler düzenlendi. Böylece öğrenciler sahne performanslarında da oldukça güzel deneyimler kazandılar. Çalışmalar dışında öğrenciler havuz saatinde eğlenceli vakit geçirerek sosyal yönlerini de geliştirdi.



1 Ağustos’ta ise öğrenciler ailelerine Final Konseri gerçekleştirerek tüm çalışmalarını sahnede sergilediler. Konserde piyanistler Mozart, Brahms, Beethoven gibi ünlü bestecilerden eserler seslendirirken, keman öğrencileri oldukça geniş bir repertuvarla sahnede büyük ilgi gördüler. Bateri ve vokal öğrencileri ise yapmış oldukları popüler müzikle izleyicinin dikkatini üzerlerlerine topladılar. Bakır nefesli grup ise çalmış oldukları ünlü Güney Amerika eseri Quantanamera ve Happy Together adlı eser ile ayakta alkışlandılar. Konserin sonunda ise Kıbrıslı Türk bestecisi Kamran Aziz’in ünlü eserleri Al Yemeni Mor Yemeni ve Kıbrısım adlı eserleri müzisyen çocukların oluşturduğu koro ile sona erdi.



Kıbrıs Sanat kurucuları Gözlem Özdeğirmenci ve Turgay Hilmi tüm dünyada gerçekleşen Müzik Kamplarından birini ülkemizde kendi çocuklarımızla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyerek, Kıbrıs Sanat olarak dünya çapındaki etkinliklerinin ülkemiz çocukları için aralıksız süreceğini dile getirdi.