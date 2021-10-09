Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden anma gecesi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 13 Ekim’de Amerikalı Şair ve Aktivist Jack Hırschman’ı anacak.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB), Dünya Şiir Hareketi’nin çağrısıyla pek çok ülkeyle birlikle birlikte, yakın zamanda hayatını kaybeden Amerikalı Şair ve Aktivist Jack Hirschman anısına 13 Ekim’de gece düzenliyor.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Işık Kitabevi'nde saat 19.00'da başlayacak gecede Jack Hirschman’la ilgili bir belgesel gösterilecek ve KSYB üyelerinin çevirdiği Jack Hirschman şiirleri okunacak.

Dünya Şiir Hareketi’nin kurucuları arasında olan ve “Kızıl Şair” olarak anılan Hirschman; Ernest Hemingway’in kendisine yazdığı bir mektup, akademisyen olduğu yıllarda Jim Morisson’un hocası olması, Beat Hareketi şairleri ile yakın ilişkileri nedeniyle şiir dünyasında iyi bilinen bir şair olmakla beraber, şiiri sokaklara taşıyan şair olarak da biliniyor. Bir savaş karşıtı olan Hirschman, Amerika’da yoksullar ve evsizler için mücadele vermesiyle tanınıyor.