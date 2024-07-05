Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali bu yıl Kıbrıslı müzisyenlerin projelerine yoğunlaşıyor

Hem dünyadan hem de Kıbrıs’tan müzik topluluklarına kendilerini müzikal olarak sahne açan Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali bu yıl 19.kez Limasol ve Platres’te gerçekleşecek.

Forum of World Wide Music Festivals (FWMF) üyesi olan, EFFE Label 2022-2023 listesinde yer alan ve bu yıl daha çok Kıbrıslı müzisyenlerin üretimlerine ağırlık veren festival 19. Kez Kıbrıstan yeni projeleri ve albüm tanıtımlarını müzikseverler ile buluşturacak. Kıbrıs Eğitimi Spor ve Gençlik Bakanlığı’nın sponsorluğunda 6-19 Temmuz tarihleri arasında 6 heyecan verici konsere evsahipliği yapacak festivalde bu yıl Platres Toplum Konseyi işbirliğinde Rialto Residency bu yıl ilk kez Platres Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Yeni sanat yönetmenleri Michalis Kouloumis ve Petros Kouloumis’in yönetiminde 1-6 tarihleri arasında yapılan Rialto Residency adlı atölyeye 10 seçilmiş genç ve yetenekli Kıbrıslı Müzisyen katılıyor. Yine Residency, 6 Temmuz gecesi Platres Kültür Merkezi’nde bir konser verecek.