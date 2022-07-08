Kıbrıs polisi vatandaşların gözünde iyi bir imaja sahip

Kıbrıs'ın güneyinde vatandaşların, polisin yaptığı görev konusunda iyi bir imaja sahip olduğu haber verildi.

Araştırmanın IMR-Lefkoşa Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğini yazan Alithia gazetesi, Kıbrıs Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’nun ise yaptığı açıklamada, bu iyi imajın kendilerini rahatlatmadığını, toplumun iyiliği ve halkın güvenliği için daha büyük istekle çalışacaklarını sözlerine ekledi.