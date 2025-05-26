Kıbrıs Otizm Derneği bu akşam ağ teknolojileri kullanımı konulu webinar düzenliyor

Kıbrıs Otizm Derneği, “Otizm Spektrumunda Web Teknolojileri Kullanımı” konulu webinar düzenliyor.

Kıbrıs Otizm Derneği’nin ev sahipliğinde, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Çıkılı Soylu'nun sunumuyla gerçekleştirilecek “Otizm Spektrumunda Web Teknolojileri: Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanım” başlıklı webinar, tüm ilgililere açık ve ücretsiz olacak.

Otizm Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 21.00’de yapılacak webinarda, Soylu katılımcılara web teknolojilerinin otizmli bireyler için nasıl güvenli ve faydalı hale getirilebileceğine dair kapsamlı bilgiler sunacak.

Webinarın, yalnızca aileler için değil; özel eğitim uzmanları, öğretmenler, STÖ temsilcileri ve ilgili tüm paydaşlar için de yol gösterici nitelikte olacağı kaydedildi.

Seminer kayıt bilgilerine derneğin sosyal medya hesaplarından veya görseldeki QR Kodu taratarak ulaşılabilecek.

Kıbrıs Otizm Derneği, bu tür etkinliklerle otizm alanında farkındalık yaratmayı, bilgi paylaşımını artırmayı ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi hedefliyor.