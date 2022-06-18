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Kıbrıs, ‘Onur Yürüyüşü’yle birleşti

Kıbrıs, ‘Onur Yürüyüşü’yle birleşti

“Onur Yürüyüşü ile Birleştik” sloganı altında 5 LGBTİ+ örgütünün ortak düzenlediği Onur Yürüyüşü, Elefteria Meydanı ve Kuğulu Park’tan eş zamanlı başladı, Dayanışma Evi’nde birleşti.

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“Onur Yürüyüşü ile Birleştik” sloganı altında 5 LGBTİ+ örgütünün ortak düzenlediği Onur Yürüyüşü, Elefteria Meydanı ve Kuğulu Park’tan eş zamanlı başladı, Dayanışma Evi’nde birleşti.

Kıbrıs’ta düzenlenen ilk toplumlararası Onur Yürüyüşü bu akşam gerçekleştirildi, LGBTI+ mücadelesinde tarihi bir an yaşandı.

Rumca, Türkçe ve İngilizce açıklamaların ardından adanın iki tarafından ayrı ayrı taşınan dev Gökkuşağı bayrağı ortada birleştirilip dikildi.

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