Kıbrıs, ‘Onur Yürüyüşü’yle birleşti

“Onur Yürüyüşü ile Birleştik” sloganı altında 5 LGBTİ+ örgütünün ortak düzenlediği Onur Yürüyüşü, Elefteria Meydanı ve Kuğulu Park’tan eş zamanlı başladı, Dayanışma Evi’nde birleşti.

Kıbrıs’ta düzenlenen ilk toplumlararası Onur Yürüyüşü bu akşam gerçekleştirildi, LGBTI+ mücadelesinde tarihi bir an yaşandı.

Rumca, Türkçe ve İngilizce açıklamaların ardından adanın iki tarafından ayrı ayrı taşınan dev Gökkuşağı bayrağı ortada birleştirilip dikildi.