“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi yarın Dayanışma Evi’nde yapılıyor

“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi, yarın, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home For Cooperation) yapılacak.

AB Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi ve Centre of Visual Arts and Research’in (CVAR) iş birliğinde hazırlanan belgeselin gösterimi, 18.00-19.30 saatleri arasında olacak.

Etkinlikte açılış konuşmaları, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa ve CVAR Direktörü Rita Severis tarafından yapılacak.