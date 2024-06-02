Kıbrıs Moda Film Festivali coşkuyla gerçekleşti
Kıbrıs Moda Film Festivali (Cyprus Fashion Film Festival 2024 (CFFF),Moda ile Sinema’nın bir Karışımı başlığı altında Limasol’da gerçekleşti.
Murat OBENLER/LİMASOL
Kıbrıs Moda Film Festivali (Cyprus Fashion Film Festival 2024 (CFFF),Moda ile Sinema’nın bir Karışımı başlığı altında Limasol’da gerçekleşti. Kültür Bakan Yardımcılığı ve Limasol Belediyesi’nin değerli katkıları ve birçok sponsorun desteği ile Cult Experiences’in Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC) işbirliğinde yapılan Festival Limasolda Ceti Lokal’de tüm güne yayılan etkinliklerle sinema,eğlence ve modayı buluşturdu. Gündüz seansındaki film gösterimleri ile başlayan,yönetmen ve yapımcıların soru cevap seansı ile süren festivalin gece seansında ise kırmızı halı geçişi, ödül seramonisi ve Kıbrıslı moda tasarımcılarının Moda Gösterisi ile sona erdi. Aralarında Türkiye’den Şükrü Özçevik’in “Synthesis” adlı filmin de yer aldığı dünyadan ve Kıbrıs’tan filmler moda sanatı ile film yapımcılığını biraraya getirdi. Gündüz senasında videografik,edit ve yönetmenliğini Erol Arabulucu’nun yaptığı “Shirvanna Ad Campaign” ile yönetmenliğini Erdoğan Kavaz’ın,moda tasarımını İlkan Koral’ın yaptığı “Allongé” da diğer filmlerle birlikte gösterildi.
CULT Seyirci Ödülü’nü “Shirvanna” kazandı
En İyi Kıbrıs Yapımı Moda Filmi Buoyancy(yön:Andria Konstantinide) olurken Circles (yön:Alijah Johnson) filmi de Yabancı Moda Filmi kategorisinde en iyi film seçildi. Videografi,edit ve yönetmenliğini Erol Arabulucu, Moda Tasarımı ve Stilistliğini ise Mert Özyürekliler’in yaptığı “Shirvanna Ad Campaign” adlı yapım ise internet üzerinden oylamayla belirlenen CULT Seyirci Ödülü’nün sahibi oldu.
Kıbrısın kültürel motiflerini taşıyan tasarımlardan oluşan kıyafetler büyük beğeni kazandı
Moda profesyonelleri ile filmcileri de buluşturup yeni iş ve arkadaşlık ilişkileri kurmasına da altyapı oluşturan festival adanın Kuzey ve Güneyi’nde yaşayan modaseverleri de buluşturdu. Kıbrıs’ın kültürel motiflerinin yer aldığı kıyafetli moda gösterisi büyük ilgi çekerken moda tasarımcıları salondan büyük alkış aldı. Kıbrıs ve Uluslararası kategorilerde ödüllerin verildiği festivalin kazananları ödüllerini festival organizatörlerini elinden aldı.
ÖDÜLLER
Best Cypriot Production Fashion Film
Buoyancy - Andria Konstantinide
Best Fashion Film (Audience’s Award)
Shirvanna Ad Campaign
Best Foreign Production Fashion Film
Circles - Alijah Johnson
Best Fashion Photograph
Omnivorous - Charis Sergiou
Best Director Cypriot Production
Andria Konstantinide - Buoyancy
Best Director Foreign Production
Brian Wolk, Claude Morais - Recto Verso
Best Cinematographer Cypriot Production
Fivos Vas - Spring 23 Erruption
Best Cinematographer Foreign Production
Sergio Lorenzana - Circles
Best Editor Cypriot Production
Fivos Vas - Concrete
Best Editor Foreign Production
Luis Velasco - Transitions
Best Costume Designer Cypriot Production
Alfira Suleymanova - Queen of Fire
Best Costume Designer Foreign Production
Alijah Johnson - Circles
Best Stylist Cypriot Production
Alfira Suleymanova - Queen of Fire
Best Stylist Foreign Production
Elizabeth Stewart - Recto Verso
Best Hair Stylist Cypriot Production
Aliya Bayburina - Queen of Fire
Best Hair Stylist Foreign Production
Ela Pyka - "Lament" ("Lamentation")
Best Makeup artist Cypriot Production
Marilena Hatzinikoli and Debbie Vrasida - Buoyancy
Best Makeup artist Foreign Production
Ela Pyka - "Lament" ("Lamentation")
Best Model Cypriot Production
Marita Carpetta - Buoyancy
Best Model Foreign Production
Alijah Johnson - Circles
Best Music
Jordan Meltzer - Recto Verso