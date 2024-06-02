Kıbrıs Moda Film Festivali coşkuyla gerçekleşti

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs Moda Film Festivali (Cyprus Fashion Film Festival 2024 (CFFF),Moda ile Sinema’nın bir Karışımı başlığı altında Limasol’da gerçekleşti. Kültür Bakan Yardımcılığı ve Limasol Belediyesi’nin değerli katkıları ve birçok sponsorun desteği ile Cult Experiences’in Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC) işbirliğinde yapılan Festival Limasolda Ceti Lokal’de tüm güne yayılan etkinliklerle sinema,eğlence ve modayı buluşturdu. Gündüz seansındaki film gösterimleri ile başlayan,yönetmen ve yapımcıların soru cevap seansı ile süren festivalin gece seansında ise kırmızı halı geçişi, ödül seramonisi ve Kıbrıslı moda tasarımcılarının Moda Gösterisi ile sona erdi. Aralarında Türkiye’den Şükrü Özçevik’in “Synthesis” adlı filmin de yer aldığı dünyadan ve Kıbrıs’tan filmler moda sanatı ile film yapımcılığını biraraya getirdi. Gündüz senasında videografik,edit ve yönetmenliğini Erol Arabulucu’nun yaptığı “Shirvanna Ad Campaign” ile yönetmenliğini Erdoğan Kavaz’ın,moda tasarımını İlkan Koral’ın yaptığı “Allongé” da diğer filmlerle birlikte gösterildi.

CULT Seyirci Ödülü’nü “Shirvanna” kazandı

En İyi Kıbrıs Yapımı Moda Filmi Buoyancy(yön:Andria Konstantinide) olurken Circles (yön:Alijah Johnson) filmi de Yabancı Moda Filmi kategorisinde en iyi film seçildi. Videografi,edit ve yönetmenliğini Erol Arabulucu, Moda Tasarımı ve Stilistliğini ise Mert Özyürekliler’in yaptığı “Shirvanna Ad Campaign” adlı yapım ise internet üzerinden oylamayla belirlenen CULT Seyirci Ödülü’nün sahibi oldu.

Kıbrısın kültürel motiflerini taşıyan tasarımlardan oluşan kıyafetler büyük beğeni kazandı

Moda profesyonelleri ile filmcileri de buluşturup yeni iş ve arkadaşlık ilişkileri kurmasına da altyapı oluşturan festival adanın Kuzey ve Güneyi’nde yaşayan modaseverleri de buluşturdu. Kıbrıs’ın kültürel motiflerinin yer aldığı kıyafetli moda gösterisi büyük ilgi çekerken moda tasarımcıları salondan büyük alkış aldı. Kıbrıs ve Uluslararası kategorilerde ödüllerin verildiği festivalin kazananları ödüllerini festival organizatörlerini elinden aldı.

ÖDÜLLER

Best Cypriot Production Fashion Film

Buoyancy - Andria Konstantinide

Best Fashion Film (Audience’s Award)

Shirvanna Ad Campaign

Best Foreign Production Fashion Film

Circles - Alijah Johnson

Best Fashion Photograph

Omnivorous - Charis Sergiou

Best Director Cypriot Production

Andria Konstantinide - Buoyancy

Best Director Foreign Production

Brian Wolk, Claude Morais - Recto Verso

Best Cinematographer Cypriot Production

Fivos Vas - Spring 23 Erruption

Best Cinematographer Foreign Production

Sergio Lorenzana - Circles

Best Editor Cypriot Production

Fivos Vas - Concrete

Best Editor Foreign Production

Luis Velasco - Transitions

Best Costume Designer Cypriot Production

Alfira Suleymanova - Queen of Fire

Best Costume Designer Foreign Production

Alijah Johnson - Circles

Best Stylist Cypriot Production

Alfira Suleymanova - Queen of Fire

Best Stylist Foreign Production

Elizabeth Stewart - Recto Verso

Best Hair Stylist Cypriot Production

Aliya Bayburina - Queen of Fire

Best Hair Stylist Foreign Production

Ela Pyka - "Lament" ("Lamentation")

Best Makeup artist Cypriot Production

Marilena Hatzinikoli and Debbie Vrasida - Buoyancy

Best Makeup artist Foreign Production

Ela Pyka - "Lament" ("Lamentation")

Best Model Cypriot Production

Marita Carpetta - Buoyancy

Best Model Foreign Production

Alijah Johnson - Circles

Best Music

Jordan Meltzer - Recto Verso