“Kıbrıs meselesinde çözüm ancak sonuç odaklı gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür”

New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs sorunu hakkında konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm ancak sonuç odaklı gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. BM'nin eşit kabul ettiği iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir.

Kıbrıs Türk halkının tescil edilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu destekliyoruz. Buradan uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin fikirlerini açık görüşlülük ve önyargısız şekilde değerlendirmesini tavsiye ediyorum.

Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliği için bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisi halen masadadır. Ege'deki sorunların da ikili masayla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.”