Kıbrıs Merkez Bankası: “Piyasada daha kötü günler bekleniyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası, piyasadaki enflasyon baskısının devam edeceği ve 2023 yılı ortasından 2024 yılına kadar durumun iyileşmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Güneyde enflasyon oranı yüzde 7 olarak ön görülüyor ve adanın kuzeyinin çok gerisindeki bu orana rağmen, piyasalardaki olumsuzluğa dikkat çekiliyor.

Fileleftheros gazetesinin “Piyasada Daha Kötü Günler… Merkez Bankası Pahalılık Oranıyla İlgili Öngörüsünü Bir Kez Daha Yukarı Çekti” başlıği ile manşetten aktardığı haberine göre, Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada, bu yıl için kalkınma hızının yüzde 2,7 oranında (bir önceki öngörüde bu oran yüzde 3,6’ydı), ortalama enflasyon oranının da yüzde 7 oranında olmasını öngördüğünü kaydetti.

Habere göre Merkez Bankası, pandemiyle mücadele tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla piyasada beklenen canlanmanın, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle kısa vadedeki olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleşemediğini ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların da, bu yıl için ekonomide olumsuz etkiler yaratmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, Merkez Bankası’nın piyasanın 2023-2024 yıllarında iyileşeceğine dair değerlendirmesinin endişelere yol açtığı da ifade edildi.