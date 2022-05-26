Kıbrıs Meclisi’nde yolsuzlukla ilgili AGİT toplantısı yapılacak

Kıbrıs Meclisi’nde 27-28 Mayıs tarihlerinde “Yolsuzlukla Mücadele, Demokrasiyi Savunma: Ulusal Meclislerin Rolü” konulu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, toplantıda Meclis Başkanı Annita Dimitriu, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve bazı AGİT yetkililerinin konuşma yapacağını yazdı.

Haberde, toplantı nedeniyle bazı uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, basın-yayın organları ve üst düzey yetkililerin de Kıbrıs’ın güneyine gideceği ifade edildi.