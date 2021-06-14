Kıbrıs Meclisi'nde ilk kadın vekiller Kıbrıslıtürk'tü

Politis | Yenidüzen

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığı'na bir kadının ilk kez seçilmesinden sonra ilk kadın milletvekilleri de gündeme geldi.

Meclis'e ilk giren kadın milletvekili, "talihsiz bir tesadüfle", Baf bölgesinden Kıbrıslıtürk Ayla Halit Kazım oldu.

Güneyde, Meclis Başkanlığı'na Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) adayı 35 yaşındaki Annita Dimitriu'nun seçilmesinden sonra Politis Genel Yayın Yönetmeni Dionysis Dionysiou tarihsel bir gerçeği yeniden anımsattı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Ayla Halit Kazım, Milletvekili olan eşinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu 'ara seçim' yapılmaksızın Kıbrıslıtürkler tarafından Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.

O dönem Temsilciler Meclisi’nde Ayla Halit Kazım, Cemaat Meclisi’nde ise kadın milletvekili olarak Kadriye Hulusi yer alıyordu.

Ayla Halit Kazım, Meclise ilk kadın milletvekili olarak girmiş, ancak bu görevi yalnızca iki ay sürdürebilmişti. 1963 yılında ortaya çıkan krizden ötürü Kıbrıslıtürkler Meclis ve hükümetten ayrılmışlardı.

Gazeteci Dionysis Dionysiou, Politis'teki makalesine şu notları da ekledi:

O dönem milletvekilliği seçimlerine paralel olarak Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Cemaat Meclislerine yönelik seçimler de gerçekleştirilmekteydi. Bu seçimlerde de iki kadın seçilmişti. Kıbrıslırum kadın avukat Konstandia Varda AKEL listesinden milletvekili seçilirken öğretmen Kadriye Hulusi de seçilmişti. Kadriye Hulusi, Kıbrıstürk cemaatinde gerek öğrencileri gerekse Rauf Denktaş ve Osman Örek (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk savunma bakanı) nezdinde oldukça güçlü itibara sahip bir kişiydi.

Kıbrıs Meclisinde normal prosedürle seçilen bir kadın görebilmemiz için 1981 yılına gelmemiz gerekti.

Yani, Rina Katselli DİKO listesinden Girne bölgesinden meclise girdiğinde Halit Ayla’nın meclise girmesinin üzerinden 18 yıl geçmişti. Katselli 1986 yılında yeniden seçilmişti.

1991 yılında mecliste üç kadın vardı: Rina Katselli (DİKO), Kleri Agelidu ve Keti Kliridi (DİSİ).

1996 yılındaki milletvekilliği seçimleri sonrasında Andrula Vasiliu (EDİ) ve Lia Yeoğiadu (DİSİ) de artık meclisteydi..."

Kıbrıs'ın güneyinde son genel seçimlerin ardından kadınların temsiliyeti azalsa da Meclis Başkanlığı'na bir kadının seçilmesi olumlu karşılandı.

Adanın kuzeyinde ise uluslararası tanınırlığı olmasa da CTP milletvekilleri Fatma Ekenoğlu ve Siber Sibel, kadın Meclis Başkanları olarak öne çıktı.