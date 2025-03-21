Öğretmenler, UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, çocuklara yönelik başörtüsü kararını protesto etmek üzere Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

KTOEÖS ve KTÖS'te örgütlü öğretmenlerin düzenlediği ve pek çok sendika ile muhalefet partisi temsilcilerinin destek verdiği eylemde, "Kıbrıs laiktir, laik kalacak", "son, son, son, yobazlara son", Ankara elini yakamızdan çek", "Faşist AKP, işbirlikçi UBP" ve "Kıbrıs'ta tarikat istemiyoruz" sloganları atılıyor.

Eylem kapsamında, bakanlık binası önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ilk olarak Türkiye'deki gerici iktidara karşı mücadele veren tüm Türkiye halklarına destek belirterek konuşmasına başladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun bir gecede karar alarak disiplin tüzüğünde değişiklik kararı alıp Bakanlar Kurulu'na götürdüğünü ve tüzüğü değiştirdiklerini belirten Eylem, "Bu bir darbedir, kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Eylem, "Küçücük bir kız çocuğumuza siyah VİTO'ların içinde, okulların içine kadar girerek AKP memurlarının baskı yapması asla kabul edilemezdir" şeklinde konuştu.

"Bakanlar Kurulu hemen onayladı çünkü talimat böyle"

"Adım adım Türkiye'yi ve bizi uçurumun kenarına getirdiler. Çocuklarımıza bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz" diyen Eylem, "Bakanlar Kurulu bu tüzüğü hemen geçirip onayladı çünkü talimat böyleydi. Toplumu dönüştürmeyi hedefleyenlerin planlarının parçasıydı bu" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na seslenen Eylem, "Bu kararın derhal geri çekilmesi icin adım atın. Özgürlük iddiasıyla kız çocuklarımızın bedenleri üzerinden politika yapmaktan vazgeçin" çağrısı yaptı.

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