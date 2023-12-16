Kıbrıs kültürünün farklı renkleri fotoğraflara yansıdı

AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol-GUE/NGL Grubu’nun inisiyatifiyle ve Kıbrıs’tan fotoğrafçıların katılımıyla gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi Elias Demetriou ile Özgen Özyönüm’ün sunuculuğunda 15 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa ara bölgedeki Chateau Status’de gerçekleşti.



Ayşe Keçecioğlu 1.,Şaziye Kofalı Kurt 2. ve Yorgos Petru da 3.’lük ödülünü kazandı

Kıbrıs’tan toplam 73 kişinin 308 fotoğrafla katıldığı ve 22 kültür insanının jüride yer aldığı yarışmada “Geçmiş” başlıklı fotoğrafıyla Ayşe Keçecioğlu 1.,“Keskin Bakış” başlıklı fotoğrafıyla Şaziye Kofalı Kurt 2. ve “Terzi” başlıklı fotoğrafıyla Yorgos Petru da 3. oldu. Yarışmayı kazananların ödüllendirildiği ve fotoğraf sergisinin de açılışının yapıldığı etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve AP Milletvekili Prof.Dr.Niyazi Kızılyürek birer konuşma yaptılar, AKEL Milletvekili Yorgos Georgıou’nun görüntülü mesajı yayınlandı, Oya Akın’ın şair Fikret Demirağ’dan şiirler okuduğu ve Yorgos Kalogirou’nun Demirağ’ın Rumcaya çevrilen şiirlerinden bestelediği şarkıları okuduğu bir iki toplumlu kültürel program yer aldı ve takvime girmeye hak kazanan 12 fotoğrafçıya Sevcan Çerkez’ın yarattığı ödüller takdim edildi.



Stefanu: “Fertleri arasındaki farklılıklara rağmen barış ve uyum içerisinde bir arada yaşayan bir toplum yetiştirmeliyiz”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptığı konuşmada “Üzerinde doğdukları, büyüdükleri ve olgunlaştıkları, acılar ve mutluluklar yaşadıkları, barış ve refah içerisindeki bir geleceği yaratmak için her gün alın terleriyle suladıkları toprakların insanlarının çehreleriyle bu serginin tamamı birlikte yaşadığımız bu adada paylaştığımız gerçek hayatımızdan; sevinçler, hayal kırıklıkları, yorgunluklar ama aynı zamanda umutlarla dolu hayatımızdan anları içeren bir mozaiği ifade ediyor. Bu mozaiği yaşatma umudu için biz de fertleri arasındaki farklılıklara rağmen barış ve uyum içerisinde bir arada yaşayan bir toplum yetiştirmeliyiz. İnsanları dikenli tellerle birbirlerinden ayırmak için geçmişte milliyetçilerin kullandıkları bu farklılıkları yarının barışı için bayrak haline getirelim. Kendimizi başkalarının yerine koyma ve onlarla bir arada yaşama imkanını içeren barış anlayışını bayrak edinelim. Bunun adı empatidir!” dedi.



“Biz yeniden birleşmenin Kıbrıs'ını, halklarının Avrupa'sını, dayanışmanın ve barışın dünyasını seçiyoruz"

Stefanu konuşmasının devamında ise “BM’in ilgili kararlarında belirtilen çözümle Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi vizyonu kapsamındaki görüşlerimizi burada, Kıbrıs'ta, AP'nda ve uluslararası alanda katıldığımız her yerde dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızın da oy kullanma fırsatına sahip olacağı önümüzdeki Haziran ayında yapılacak olan AP seçimleri nasıl bir Kıbrıs, nasıl bir Avrupa ve nasıl bir dünya istediğimizi göstermemiz açısından önemli olacak. Biz yeniden birleşmenin Kıbrıs'ını, halklarının Avrupa'sını, dayanışmanın ve barışın dünyasını seçiyoruz. Bu hedefe ulaşma mücadelemizde müttefiklerimiz yeşil hattın her iki tarafındaki tüm ilerici sesler ve aynı zamanda AP'ndaki Sol Grup'tur.” Dedi.



Kızılyürek: “Kıbrısın çehreleri fotoğrafları sergisi milliyetçiliğe ve ayrımcılığa en büyük şamardır”

AP Milletvekili Prof.Dr.Niyazi Kızılyürek de 5.gerçekleşen ve Kıbrıslı insanların yüzlerini içeren sergiyi bambaşka bir anlamı da olduğu için çok önemsediğini söyleyerek “ Milliyetçiler ve düşmanlık üretenler asla kimsenin yüzüne bakmazlar,yüze bakmaya korkarlar çünkü her yüz bizi içine çeker, empati ve iletişimin yolunu açar. Bu salondaki fotoğraflardaki yüzlere baktığımızda da empati kuruyoruz,onlarla ortak aidiyet hissediyoruz. Bu milliyetçiliğe ve ayrımcılığa en büyük şamardır” dedi.