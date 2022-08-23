Kıbrıs Kültür Bakanlığı’ndan Panikos’a destek

“Duvarımız” filmi başta olmak üzere Kıbrıs’ta barış projelerinin tanınmış yönetmeni Panikos Hrisantus, yaşadığı büyük felaketin yaralarını sarıyor.

Panikos’un Baf’a bağlı Pelathusa (Karaağaç) köyünde bulunan evinin yanması sonrası ciddi bir dayanışma örneği sergileniyor.

Dostları, sanatçılar ve barışseverler Panikos Hrisantus’a sahip çıkarken, Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı da evin tamiri, ayrıca sanat çalışmalarını sorunsuz sürdürmesi için gerekli teknik ekipmanın sağlanması için adım attı.

Kültür Bakan Yardımcısı Sayın Giannis Tomazis, Genel Müdür Dr. Athina Michaelidou eşliğinde, Pelathousa köyüne giderek, Panikos Hrisantus’un evini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Nikos Nouri ve Sosyal Yardım Bakan Yardımcısı Anastasia Anthousi ayrıca Pelathousas Belediye Başkanı Sayın Andrea Moustakalis ile yapılan istişare sonucu evdeki hasarın giderilmesi için eylem planı çıkarıldı.

Sanatçı, yönetmen Panikos Hrisantus’un geçici ikametgâhı için gerekli girişimler de yapılırken, Panikos Hriantus’un yaratıcı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde sürdürebilmesi için film ekipman masraflarının da karşılanacağı açıklandı.

'Duvarımız'ın yönetmeni Panikos Hrisanthu'nun evi ve arşivi yandı