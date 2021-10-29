Kıbrıs, "kırmızı" bölgeye dâhil olmaya devam ediyor

Kıbrıs, (güney) epidemiyolojik durumundan dolayı, Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) haritasında kırmızı bölgelere dâhil olmaya devam ediyor. CNA'nın haberine göre Doğu Avrupa’da, Polonya ve İskandinav ülkelerinde epidemiyolojik durum iyileşmeye başladı.



Avrupa’nın diğer bölgelerinde, özellikle İspanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın birçok bölgesi haritanın yeşil kategorisinde bulunuyor. Norveç ve İsveç’te birçok bölgede epidemiyolojik durumu iyiye doğru eğilim gösteriyor.

İzlanda, Hollanda'nın bir kısmı, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'nın bir kısmı ve Yunanistan'ın bir kısmı turuncu kategoriye dâhil edildi.

ECDC haritasına göre, Almanya, Belçika, Avusturya ve Macaristan’ın birçok bölgesi kırmızı kategoride bulunuyor.



Öte yandan, Baltık ülkeleri, Romanya, Bulgaristan’ın birçok bölgesi, Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan’ın birçok bölgeleri derin kırmızı kategoride (yüksek risk) bulunuyor.