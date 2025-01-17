Kıbrıs, Jazz Quartet’i onlar da Kıbrıslı caz kitlesini çok sevdi

Murat OBENLER

Geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak gerçekleştirdiği caz geceleriyle cazseverlerin de uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi yoğun istek üzerine 2024 sonu yapılan Jazz Quartet konserini tekrarladı.

Mekandaki yılın ilk caz etkinliği özelliği de olan gecede vokal ve gitarda Süleyman Akosman (Todds), bas gitarda Cahit Kutrafalı, gitarda Erkan Erzurumlu ve vurmalılarda Erkan Sönmez’den oluşan dörtlü sahne aldı ve sevilen caz standardı parçaları ile İstanbul’dan besteci-müzisyen Erkan Sönmez’in “Habitat” adlı ilk albümünden bazı parçaları icra etti.

Hem yaş kategorileri olarak hem farklı milletlerden hem de adanın Kuzey ve Güneyinden cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde dörtlü bu yılın en güzel caz performansları arasında olmaya aday bir performans sergilediler. Gecede farklı sanat dallarından sanatçıların katılımı da dikkatlerden kaçmadı.