Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nde final yapılacak

12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali yarın son film gösterimleri ile kapanış yapıyor.

Her yıl olduğu gibi “Çocuklarımız geleceğimizdir” düşüncesiyle yapılan gösterim, çocuklar için bu yıl da düzenlendi.

Bir grup korkusuz tavuğun, yakınlarındaki çiftlikte yaşayan ve korkunç bir tehlike ile karşı karşıya gelen kümes hayvanlarının kurtarılması macerası üzerine kurgulanmış olan “Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu” filmi yarın 13:00’de KTÖS salonunda gösterilecek. UKÜ’den yapılan açıklamada tüm çocuklar davet edildi.

Yarın akşam ise son film olarak “Limanların Uğultusu” izlenecek. Tersanelerdeki iş güvenliği ve işçi sağlığından yoksun çalışma koşulları, Taşeronlaştırma ve örgütsüzleştirmenin en uç biçimleri ve ‘ya grev, ya ölüm’ diyerek nihayet silkinen, sendikasının öncülüğünde harekete geçen binlerce insanın ‘artık yeter’ diyerek feryadını çığlığa dönüştürmesini anlatan “Limanların Uğultusu” filmi de saat 19:00’da yine KTÖS salonunda gösterilecek.