Kıbrıs ile Lübnan arasında yeni optik kablo döşenecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Telekomünikasyon Dairesi (Cyta) Kıbrıs ile Lübnan arasına yeni optik kablo döşeneceğini duyurdu.

Politis ve diğer gazetelere göre, “Cyta”, 1995 yılında döşenen “CADMOS” optik kablo sisteminin yerini alacak olan “CADMOS-2” isimli yeni optik kablo projesi için gerekli çevre araştırma raporunu ilgili birimlere sundu.

Gazete, Kıbrıs’ın güneyinde “Pendashinos” bölgesi ile Lübnan’ın Beyrut kenti arasına deniz altı ve karada döşenecek optik kablolarla Orta Doğu ve Akdeniz bölgesindeki internet ve iletişim hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesinin amaçlandığını da aktardı.