Kıbrıs Havaları Derneği 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi

Tüzüğü gereği Olağan Genel Kurul toplantısını iki yılda bir gerçekleştiren Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD), dün 19.00’da Demokrasi Ortaokulu’nda toplanarak 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Mehmet Necdet başkanlığında, Türkmen Tansel ve Figen Sonap’dan oluşan Divan Kurulu yönetiminde, Kıbrıs Havaları Derneği 2025-2026 yılları arasında iki yıl görev yapacak kurullarını yeniden belirledi.

Bu kurullarda görev yapacak olan dernek üyeleri şu isimlerden oluşmuştur:

KIBHAD Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Selçuk Garanti - Başkan

2. Canan Özdağ - Genel Sekreter

3. Müge Beidoğlu - Mali Sekreter

4. Sinem Akcan Damdelen - Dış İlişkiler Sekreteri

5. Kadriye Savaşır - Faal Üye

- Ahmet Alioğlu - Yedek Üye

KIBHAD Denetleme Kurulu Üyeleri

1. Ayhan Önel Başkan

2. Sami Saygun Üye

3. Fırat Garanti Üye

KIBHAD Disiplin Kurulu Üyeleri

1. Nadire Sökmez Başkan

2. Mehmet Alibaba Üye

3. Sinan Yorgancıoğlu Üye

Kıbrıs Havaları Derneği hakkında

Kıbrıs Havaları Derneği, 12 Eylül 2005’ten beri kuruluş amacı doğrultusunda 21. yılında da amacı doğrultusunda yoluna devam etmektedir. Derneğin 5 CD ve 8 kitap olmak üzere toplam 13 yayını bulunmaktadır. Etkinlik sayıları 271 - Kıbrıs Havaları Derneğinin en büyük üretimi nedir? diye sorulsa “Kıbrıs Havaları” isminin halkına iade edilmesidir.

Yayınları

1. Kıbrıs Havaları 1 (CD) – 2009

2. Kıbrıs Havaları 1 (Kitap) – 2009

3. Kıbrıs Havaları 2 (CD) – 2010

4. Kıbrıs Havaları 2 (Kitap) – 2010

5. Kıbrıslı Türklerde Otantik Havalar Bibliyografyası (Kitap) – 2012

6. 1. Kıbrıs Havaları Sempozyum Bildirileri (Kitap) – 2012

7. Kıbrıs Havaları 3 (CD) – 2013

8. Kıbrıs Havaları 3 (Kitap) – 2013

9. 2. Kıbrıs Havaları Sempozyum Bildirileri (Kitap) – 2015

10. Kıbrıs Havaları 4 (CD) – 2016

11. Kıbrıs Havaları 4 (Kitap) – 2016

12. Kıbrıs Havaları 5 (CD) – 2020-21

13. Kıbrıs Havaları 5 (Kitap) – 2020-21