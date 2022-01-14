Kıbrıs havacılık sektöründe toparlanma belirtileri

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Aralık 2021'de, Aralık 2019'a göre, yani pandemi öncesine göre, yolcu uçuşlarında, en küçük üçüncü düşüşü (%9'luk bir düşüş) kaydeden ülke Kıbrıs oldu.

Pandemi döneminde yolcu uçuşlarında en düşük azalma seviyesine sahip üye ülkeler Hırvatistan (Aralık 2019'a göre %6'lık bir düşüş), Yunanistan (%8'lik bir düşüş) ve Kıbrıs (%9'luk bir düşüş) oldu.

Genel olarak 2021'de, 2019'un tamamına kıyasla en güçlü toparlanma belirtileri Yunanistan'da (%29'luk bir düşüş) kaydedilirken, onu Kıbrıs (%38'lik bir düşüş) ve Lüksemburg (%39'luk bir düşüş) izledi.

Avrupa Birliği'nde yolcu uçuşları Aralık 2019 ile Aralık 2021 arasında %24 oranında azalırken, Aralık 2020'ye göreyse hızlı bir artış (%130 artış) kaydetti.

En kayda değer azalma Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'da kaydedildi (her ikisi de yaklaşık % 41'lik bir azalma kaydedildi), geri kalan ülkelerde kaydedilen azalma yaklaşık %33'ten az oldu.

Eurostat'a göre havacılık sektörü 2021 yılı boyunca kademeli olarak toparlanmaya devam etti. 2021'in ilk aylarında herhangi bir iyileşme kaydedilmese de (Ocak ayında yolcu trafiği 2019'a göre %68, Şubatta %73, Martta %71 ve Nisan ayında %70 azaldı) sonraki aylarda durum değişmeye başladı.

Bazı AB havalimanlarında 2019 yılına göre yolcu sayısında artış kaydedildi. En büyük artışlar Berlin-Brandenburg havalimanında (13 bin 521 uçuş veya %16 artış), Liège’de (6 bin 972 uçuş veya %21 artış) ve Paris Le Bourget'te (2 bin 715 uçuş veya %8 artış) kayda geçti.