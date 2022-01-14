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Kıbrıs havacılık sektöründe toparlanma belirtileri

Kıbrıs havacılık sektöründe toparlanma belirtileri

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Aralık 2021'de, Aralık 2019'a göre, yani pandemi öncesine göre, yolcu uçuşlarında, en küçük üçüncü düşüşü (%9'luk bir düşüş) kaydeden ülke Kıbrıs oldu.

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Aralık 2021'de, Aralık 2019'a göre, yani pandemi öncesine göre, yolcu uçuşlarında, en küçük üçüncü düşüşü (%9'luk bir düşüş) kaydeden ülke Kıbrıs oldu.

Pandemi döneminde yolcu uçuşlarında en düşük azalma seviyesine sahip üye ülkeler Hırvatistan (Aralık 2019'a göre %6'lık bir düşüş), Yunanistan (%8'lik bir düşüş) ve Kıbrıs (%9'luk bir düşüş) oldu.

Genel olarak 2021'de, 2019'un tamamına kıyasla en güçlü toparlanma belirtileri Yunanistan'da (%29'luk bir düşüş) kaydedilirken, onu Kıbrıs (%38'lik bir düşüş) ve Lüksemburg (%39'luk bir düşüş) izledi.

Avrupa Birliği'nde yolcu uçuşları Aralık 2019 ile Aralık 2021 arasında %24 oranında azalırken, Aralık 2020'ye göreyse hızlı bir artış (%130 artış) kaydetti.

En kayda değer azalma Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'da kaydedildi (her ikisi de yaklaşık % 41'lik bir azalma kaydedildi), geri kalan ülkelerde kaydedilen azalma yaklaşık %33'ten az oldu.

Eurostat'a göre havacılık sektörü 2021 yılı boyunca kademeli olarak toparlanmaya devam etti. 2021'in ilk aylarında herhangi bir iyileşme kaydedilmese de (Ocak ayında yolcu trafiği 2019'a göre %68, Şubatta %73, Martta %71 ve Nisan ayında %70 azaldı) sonraki aylarda durum değişmeye başladı.

Bazı AB havalimanlarında 2019 yılına göre yolcu sayısında artış kaydedildi. En büyük artışlar Berlin-Brandenburg havalimanında (13 bin 521 uçuş veya %16 artış), Liège’de (6 bin 972 uçuş veya %21 artış) ve Paris Le Bourget'te (2 bin 715 uçuş veya %8 artış) kayda geçti.

Foto: Arşiv

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