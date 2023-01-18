Güneyden basın özetleri (18.01.23)

18.01.23

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Bütün cepheler tutuştu – Oylarını toparlama mücadelesinin son turunda sürekli bir biçimde yeni çatışma konuları açıyorlar”

Seçimin final çizgisine doğru yol alınıyor olması, oylarını toparlama mücadelesi ama aynı zamanda da gündem konuları siyasi ortamı tutuşmasına yol açan tüm konuları oluşturdu. Birbiri ardına yeni konular açılıyor, partiler ve adaylar her konuda birbirlerine saldırıyor. Pazartesi günü Yunanca dersi sömestr sınavının sorularının sızdırılmasından sonra eğitim ve sömestr sınavları konusu da tartışmalara iyiden iyiye dahil oldu. Ekonomi Bakanı Konstandinos Petridis’in ekonomiyle ilgili açıklamalarından sonra adayların seçim ofisleri ekonomi konusunu da gündeme kattı. AKEL Hükümetin/ ve devamcıları olarak adlandırdığı iki adayın sosyal duyarsızlığından söz etti. DİKO AKEL’i ve Mavroyannis’i iki dillilikle suçladı. Ahilleas Dimitriadis Andros Kiprianu’ya savaş açtı.

Alithia gazetesinin de ana haberi seçimlerle ilgili:

“Yoksa seçimde imparator mu seçiyoruz? - Sızıntıdan sonra sömestr sınavlarının kaldırılacağına dair duyuru hezeyanı yaşanıyor”

Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu konuyu yerine oturttu. Neofitu “Mantık egemen olmalıdır. Sömestr sınavları kabul edilemez bir soru sızdırma olayıyla bağdaştırılamaz” dedi. Sınav salonunu terk eden 257 öğrencinin sınava yeniden girmesi için olasılık doğdu. Kıbrıslı Öğrenci Koordinasyon Komitesi PSEM ile AKEL öğrencileri ayartarak sınav salonunu terk etmelerini sağladı. Kıbrıs çapında 58 lisede verilen sınavlarda, sadece 4 lisede öğrencilerin sınav salonunu terk ettiği tespit edildi.

Haravgi gazetesinin ana haberi hayat pahalılığı ödeneğinin belirlenmesiyle ilgili gelişmeler:

“DİSİ Hükümeti hayat pahalılığı ödeneği konusunda işverenlerin ekmeğine yağ sürüyor – İşverenler kabul edilemez görüşlerinden milim kıpırdamadı. Çalışanlar eylemleri başlatmaya hazır”

Çalışanlar hayat pahalılığı ödeneği mücadelesinde yekvücut. 26 Ocak’ta saat 12.00’de üç saatlik iş durdurma eylemine gidiyorlar.

DİSİ Hükümeti kendini beğenmiş bir tavırla konunun özüne yönelik tavır almaktan kaçıyor.

Andreas Mavroyannis: Hayat pahalılığı ödeneğinin verilmesi ve genelleştirilmesi piyasayı canlandıracaktır.

Politis gazetesinin ana haberi:

“ABD yaptırımlar konusunda bizi duvara dayadı – Altın pasaportlar ve Rus oligarklarla ilgili olarak/ bir kez daha zan altındayız”

CBS News’un yaptığı bir araştırma “altın” pasaportların Rus elitlerine Avrupa kapılarını açtığını ortaya koydu. Şu anda kendilerine karşı yaptırım uygulanan en az 12 Rus oligark Kıbrıs’tan altın pasaport aldı. Deribaska, Kasaev ve Ponomarenko’nun isimleri verildi.

Amerikan makamları, Rus matrioşka bebekleri gibi içiçe beş vitrin şirket altında saklanmış, Roman Abramoviç’e ait uçaklar tespit etti ve el koydu. Şirketlerin adresleri BVI ve Jersey adasındaydı ve güven hesapları Kıbrıs’ı gösteriyordu.

Ekonomi Bakanı Konstandinos Petridis ilgili röportajdaki açıklamasında Kırbıs’ın yaptırımları yerine getirme yeteneğine sahip olduğu konusunda güvence verdi. Bakana göre kendilerine yaptırım uygulanan oligarklara Kıbrıs tarafından verilmiş olan pasaportların geri alınması sürecinde ilerleme kaydedilmiş.

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları:

Politis gazetesinden:

“Sınav sorularının sızdırılması konusu Hukuk Dairesinin elinde”

Eğitim Bakanlığının, Lise 3 Yunanca dersi sınavı sorularının sızdırılmasıyla ilgili raporu Hukuk Dairesine ulaştı. Hukuk Dairesi raporu inceleyecek ve olası disiplin, sivil ya da cezai suç işlenip işlenmemiş olduğu konusunda karar verecek.

“Uzun yıllar sonra tüm ülke çapında ilk grev”

Beklendiği gibi sosyal ortaklar arasındaki hayat pahalılığı ödeneğine dair diyalog başarısızlıkla sonuçlandı. Çalışma Bakanı Kiryakos Kuşos çıkmaz ilan etti, sendikalar 26 Ocak günü için Cumhuriyet genelinde grev ilan etti.

“Ulusal Muhafız Gücünde “babacıkla” aynı ofiste”

Gün yüzünü gören yeni veriler Devlet makamları yetkililerinin çocuklarının vatani görevlerini elverişli ve ayrıcalıklı koşullar altında yaptıklarını ortaya koyuyor. Ağızlar açıldı ve her gün yüksek yetkililerinin çocuklarına dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Haravgi gazetesinden bazı haberler:

“DİSİ Hükümeti her zaman toplumun karşısında olacak”

Hane halklarına ve işletmelere diz çöktüren ani ve büyük faiz yükselişi konusundaki Ekonomi Bakanının sosyal duyarsızlık kreşentosu ve Hükümetin eylemsizliği ile ilgili bir açıklama yapan AKEL “Hükümet her zaman toplumun karşısında olacaktır” dedi.

Partinin ekonomi bölümü yetkilisi Haris Polikarpu Hükümetin iki müstakbel devamcısının ne kadar vaat verirlerse versinler DİSİ Hükümetinin daima topluma karşı bir Hükümet olacağını vurguladı.

Polikarpu “Hükümetin faiz artışları karşısındaki eylemsizliğiyle ilgili konuda, kabul edilemez olanı haklı göstermek çabasıyla, Ekonomi Bakanının sahte güzelleştirmeler ve “daha fazla ver” politikalarının çöktüğünü söylemesi tam bir sosyal duyarsızlık kreşentosudur” dedi.

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk psikologlar ortak hedeflerini belirledi”

15 Ocak günü Dayanışma Evinde gerçekleşen Kıbrıslı Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyeleriyle Kıbrıslı Türk Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyeleri arasındaki toplantı son derece pozitif bir ortamda gerçekleşti.

Toplantı çerçevesinde iki toplumun ruhsal sağlık uzmanları arasında, psikoloji biliminin ilerletilmesine yönelik, ortak hedefler ortaya kondu.

Ve birkaç başlık:

“Asgari ücretin belirlenmesi gereksinimdir. Diyalog Andreas Mavroyannis’in cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da devam edecek – Mavroyannis’in seçim ofisi çok net görüşler ortaya koydu”

Eski EDEK’li önemli isimler “Sizopulos bir koltuk pazarlığında EDEK’in görüşlerini satmıştır” dedi.

Alithia gazetesinden:

“Hristodulidis söylem değiştirdi – Ulusal Birlik Hükümeti vaat ediyordu, şimdiyse lafı çevirdi geniş toplumsal kabul gören hükümete çevirdi”

Nikos Hristodulidis’in yurttaşlara ulaşılamaz olanı vaat etmesi gerçekte hayrete şayandı. Sadece onun bunu vaat etmiş olması değil, DİSİ ile AKEL, seçimleri kazanmadıkları takdirde, demokrasinin gerektirdiği gibi, muhalefette kalacaklarını açık bir dille ifade ederken yapması da öyle.

Ve birkaç başlık:

“Hayat Pahalılığı Ödeneği çıkmaza girdi – Sosyal ortakların dünkü ortak toplantısı görüşler arasındaki derin mesafeyi sabitleştirdi”

“Averof – Başpikopos buluşması – Farklı görüşlerin mevcut olması doğaldır”

“Sendikalar versus Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu OKİPİ – Hastane çalışanları geri adım atmıyor, toplu sözleşme talep ediyor – Sağlık Bakanı ile Çalışma Bakanı arabuluculuk görevi üstlendi”

“Enerji Bakanı Natasa Pilidu: Kıbrıs enerji hedeflerini fazlasıyla yakaladı. Afrodit parselinin kalkındırılması projesi önümüzdeki günlerde açıklanacak”

Filelefteros gazetesinden birkaç kısa haber:

“Meneu – Dromolakşa’daki zarar 110 bin avroluk – Onlarca konut hasar gördü”

Zarar tespiti yapıldı. Dromolakşa’daki sel baskınının yol açtığı zarar 110 avroya mal olacak. Protaras’ta hâlâ sayım yapılıyor.

“Büyük değişimler geliyor – Avukatlar zoom vasıtasıyla ekspres davalar yapılması önerisinde bulundu”

Mahkeme davalarında yaşanan gecikme sorunu küçük mahkemeler ve hakemlik sistemi ile çözülmeye çalışılacak.

“Drone üssü kurmak yolunda devam”

İşgal rejimi “Lefkonuk havaalanını” Türk işgal ordusuna verdi.

“Adalet Bakanı dokunmaya cesaret edemedi – Hapishane ile ilgili sorumluluklar konusu yeni Hükümete pas edildi”

Adalet Bakanlığı öyle görünüyor ki Hapishane ile ilgili meseleye çözüm getiremiyor. Mesele seçimlerden sonrasına atıldı.

“Hastanelerde eylemler tırmandırılıyor”

Sendikaların OKİPİ’ye mesajı son derece net: “Ya diyaloga başlarsınız ya da eylemleri tırmandırırız”. Sağlık ve Çalışma Bakanları arabuluculuk rolü üstlenmeye hazırlar.