"Kıbrıs Doğası" sergisi düzenleniyor

AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup-GUE/NGL tarafından 4’üncüsü düzenlenecek İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın fotoğraf sergisi "Kıbrıs Doğası" 17 Aralık 2022 – Cumartesi günü saat 11.00’de, güneydeki Chateau Status’ta gerçekleşiyor.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL Milletvekilleri Yorgos Yeorgiu ve Niyazi Kızılyürek’in konuşma yapacağı sergide, Let’s Sing Together Band tarafından da müzik dinletisi sunulacak.

Sergide, en iyi katılımlar ödüllendirecek.